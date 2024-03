UP University: यूपी के इस विश्वविद्यालय ने शुरू किया डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, नए सत्र से मिलेगा प्रवेश

इस कोर्स के लिए जल्द ही विषय तय किए जाएंगे (Distance Learning In UP University)

डिस्टेंस लर्निंग (Distance Learning) प्रोग्राम को लेकर विश्वविद्यालय (Distance Learning In UP University) की कार्य परिषद ने भी सहमति दे दी है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने इस कोर्स के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं, वहीं विषय और सेलेबस भी जल्द तय हो जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले होंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय की ही डिग्री दी जाएगी। छात्रों की समस्या का समाधान हो इसके लिए सप्ताह में दो दिन ऑनलाइन क्लास होंगे।

UGC की कैटेगरी में प्रथम स्थान किया हाासिल (Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University)

बता दें कि इससे पहले विश्वविद्यालय ने यूजीसी कैटगरी में प्रथम नंबर का स्थान हासिल किया, जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसके बाद कानपुर का छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University) देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में शामिल हो गया है। इस मौके पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय को कैटेगरी एक में लिस्टेड किया गया है। नेक ए प्लस प्लस के बाद विश्वविद्यालय के लिए यह उपलब्धि बेहद ऐतिहासिक है।