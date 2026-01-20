Dhirendra Shastri Education: विवादों के बीच चर्चा में बागेश्वर सरकार, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं धीरेंद्र शास्त्री

हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के बांदा में जातिवाद के खिलाफ बयान देते हुए हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा, कौन है ये धीरेंद्र? आप किसी को भी कथावाचक बना देते हैं। क्या ये ओशो या आचार्य राममूर्ति हैं? पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी बताते हुए कहा कि देश को कृष्णवादी और बुद्ध के रास्ते पर चलने की जरूरत है, पाखंड की नहीं। उन्होंने वृंदावन के प्रेमानंद बाबा की तारीफ करते हुए धीरेंद्र शास्त्री पर सनातन धर्म को ना जानने का आरोप भी लगाया।