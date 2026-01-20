IPPB GDS Executive Result 2026: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एग्जीक्यूटिव भर्ती का फाइनल रिजल्ट आउट, जल्दी देखें मेरिट लिस्ट

IPPB GDS Executive Result 2026: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए आयोजित एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान खासतौर से डाक विभाग में काम कर रहे ग्रामीण डाक सेवकों को बैंक के एग्जीक्यूटिव पदों पर अपॉइंट करने के लिए चलाया गया था।