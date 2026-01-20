IPPB GDS Executive Result 2026: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एग्जीक्यूटिव भर्ती का फाइनल रिजल्ट आउट, जल्दी देखें मेरिट लिस्ट

IPPB GDS Executive Result 2026 (Image Source: ChatGPT)
IPPB GDS Executive Result 2026: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए आयोजित एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान खासतौर से डाक विभाग में काम कर रहे ग्रामीण डाक सेवकों को बैंक के एग्जीक्यूटिव पदों पर अपॉइंट करने के लिए चलाया गया था।
बैंक ने चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट राज्यवार और सर्कल के हिसाब से जारी की है। इस फाइनल लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिन्होंने परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सभी स्टेप्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। चयन का आधार कैंडिडेट्स की मेरिट और उनके वर्क एक्सपीरीयंस को बनाया गया है। सफल कैंडिडेट्स को अब जल्द ही विभाग की ओर से अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जाएंगे।
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं-
चुने गए उम्मीदवारों को बैंकिंग सेवाओं की बारीकियों को समझने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना होगा। इसके बाद ही उन्हें फाइनली कार्यभार सौंपा जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि, वे विभाग द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट दें, नहीं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द करके वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है।
एग्जीक्यूटिव पद पर नियुक्त होने वाले इन कर्मियों की मुख्य जिम्मेदारी ग्रामीण एरिया में बैंकिंग सेवाओं का एक्सटेंशन करना होगा। इसमें घर-घर जाकर बैंकिंग सेवाएं देना, नए खाते खोलना, बीमा प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों को जागरूक करना जैसे काम शामिल हैं।
