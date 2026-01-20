20 जनवरी 2026,

मंगलवार

शिक्षा

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police SI ASI Recruitment 2026: यूपीपीआरपीबी ने यूपी पुलिस एसआई और एएसआई भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय गलती हो गई थी वो अब 22 जनवरी सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जानिए फॉर्म में करेक्शन करने का पूरा प्रोसेस क्या है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jan 20, 2026

UP Police Bharti 2026

UP Police Bharti 2026

UP Police Application Correction Window Open: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी गलतियोें को सुधार सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें की गलती सुधार की यह सुविधा केवल 22 जनवरी, 2026 की सुबह 6 बजे तक ही रहेगी।

UP Police SI ASI Recruitment 2026: एक बार ही मिलेगा सुधार का मौका

यूपीपीआरपीबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए केवल एक ही मौका दिया जाएगा। एक बार मॉडिफिकेशन सबमिट करने के बाद दोबारा किसी भी तरह के बदलाव नही कर सकेंगे। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे बहुत सावधानी से अपनी इंफॉर्मेशन ठीक से चेक करें और उसके बाद ही करेक्शन प्रोसेस पूरा करें। आपको बता दें कि, इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 दिसंबर, 2025 से 19 जनवरी, 2026 तक लिए गए थे।

UP Police SI ASI form Correction Process: सुधार करने के आसान स्टेप्स

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं-

  • सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर दिए गए करेक्शन लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद apply.upprpb.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल, आधार आईडी या डिजिलॉकर के जरिए अपना अकाउंट लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद Application History सेक्शन में जाकर Modify Details टैब में जाएं और फॉर्म में सुधार करें।
  • कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि, वे अपने आवेदन पत्र में ओ०टी०आर० से लिए गए विवरण और पहले से अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी जरूरी जानकारी में बदलाव किया जा सकता है।

UP Police Bharti 2026: हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं मदद

अगर कैंडिडेट्स को ऑनलाइन संशोधन करने में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1800 9110005 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह सुविधा सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी।

UPPRPB 537 Posts Recruitment 2026: इतने पदों पर होगी भर्ती

यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) इस भर्ती के जरिए कुल 537 पदों पर भर्ती करेगा। कुल पदों में से पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के लिए 112 पद, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के लिए 311 और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के लिए 114 पद रिजर्व हैं। भर्ती से जुड़ी अन्य जरूरी डिटेल के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

Hindi News / Education News / UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

