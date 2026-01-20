UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police Bharti 2026
UP Police Application Correction Window Open: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी गलतियोें को सुधार सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें की गलती सुधार की यह सुविधा केवल 22 जनवरी, 2026 की सुबह 6 बजे तक ही रहेगी।
यूपीपीआरपीबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए केवल एक ही मौका दिया जाएगा। एक बार मॉडिफिकेशन सबमिट करने के बाद दोबारा किसी भी तरह के बदलाव नही कर सकेंगे। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि, वे बहुत सावधानी से अपनी इंफॉर्मेशन ठीक से चेक करें और उसके बाद ही करेक्शन प्रोसेस पूरा करें। आपको बता दें कि, इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 दिसंबर, 2025 से 19 जनवरी, 2026 तक लिए गए थे।
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं-
अगर कैंडिडेट्स को ऑनलाइन संशोधन करने में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे बोर्ड द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1800 9110005 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह सुविधा सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी।
यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) इस भर्ती के जरिए कुल 537 पदों पर भर्ती करेगा। कुल पदों में से पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के लिए 112 पद, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के लिए 311 और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के लिए 114 पद रिजर्व हैं। भर्ती से जुड़ी अन्य जरूरी डिटेल के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
