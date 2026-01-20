UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police Application Correction Window Open: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी गलतियोें को सुधार सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान रखें की गलती सुधार की यह सुविधा केवल 22 जनवरी, 2026 की सुबह 6 बजे तक ही रहेगी।