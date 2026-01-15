Army Day 2026: जानिये दुनिया में कौन से नंबर पर है भारत की सेना, सिर्फ ये देश आगे, क्या है सेना दिवस का इतिहास

Indian Army Day 2026: भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सशक्त सेनाओं में गिना जाता है। भारतीय सेना का डंका पूरे विश्व में बजता है। भारतीय सेना के हर जवान के लिए देश सर्वोपरि है। इसी साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देने के लिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन देशभर में सैन्य कार्यक्रम, परेड और सम्मान समारोह आयोजित होते हैं, जिनमें सेना की ताकत और परंपरा दोनों की झलक दिखाई देती है।