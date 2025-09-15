Patrika LogoSwitch to Hindi

Over 60 Car Models Cheaper After GST Cut: Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra & More

The Indian government recently announced changes to the Goods and Services Tax (GST), which will come into effect on 22 September 2025. Read the full story to know more.

Bharat

Patrika Desk

Sep 15, 2025

GST on Cars
GST on Cars (Image: Patrika)

GST on Cars: The Indian government recently implemented new GST reforms, impacting the automobile industry. The government reduced the GST rate on cars from 28% to 18%. This makes smaller and mid-segment cars more affordable for the average consumer.

Conversely, the tax on luxury vehicles has been increased to 40%, making premium SUVs and high-end cars more expensive.

The new GST rates will come into effect from 22 September 2025. If you're considering buying a new car from Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra, or any other company, this news is relevant to you.

This article details the price reductions for various car models and the resulting savings for consumers.

Let's find out how much cheaper each company's cars will be.

How much cheaper will Mahindra cars be?















































ModelPrice Reduction (₹)
Mahindra XUV3XO Diesel1.56 Lakh
Mahindra XUV3XO Petrol1.40 Lakh
Mahindra Scorpio-N1.45 Lakh
Mahindra XUV7001.43 Lakh
Mahindra Thar 2WD Diesel1.35 Lakh
Mahindra Thar Roxx1.33 Lakh
Mahindra Bolero/Neo1.27 Lakh
Mahindra Thar 4WD Diesel1.01 Lakh
Mahindra Scorpio Classic1.01 Lakh

How much cheaper will Tata Motors cars be?











































ModelPrice Reduction (₹)
Tata TiagoUp to ₹75,000
Tata TigorUp to ₹80,000
Tata AltrozUp to ₹1,10,000
Tata PunchUp to ₹85,000
Tata NexonUp to ₹1,55,000
Tata CurvvUp to ₹65,000
Tata HarrierUp to ₹1,40,000
Tata SafariUp to ₹1,45,000

How much cheaper will Hyundai cars be?



























































Model (Original Hindi Name)Price Reduction (₹)
Hyundai Grand i10 Nios (ग्रैंड i10 निओस)73,808
Hyundai Aura (ऑरा)78,465
Hyundai Exter (एक्स्टर)89,209
Hyundai i2098,053
Hyundai i20 N Line1,08,116
Hyundai Venue (वेन्यू)1,23,659
Hyundai Venue N Line1,19,390
Hyundai Verna (वरना)60,640
Hyundai Creta (क्रेटा)72,145
Hyundai Creta N Line71,762
Hyundai Alcazar (अल्काज़ार)75,376
Hyundai Tucson (ट्यूसॉन)2,40,303

How much cheaper will Toyota cars be?























































Model (Original Hindi Name)Price Reduction (₹)
Toyota Glanza (ग्लैंजा)Up to ₹85,300
Toyota Taser (टैसर)Up to ₹1.11 Lakh
Toyota Rumion (रुमियन)Up to ₹48,700
Toyota Hyryder (हाइराइडर)Up to ₹65,400
Toyota Crysta (क्रिस्टा)Up to ₹1.80 Lakh
Toyota Hycross (हाइक्रॉस)Up to ₹1.15 Lakh
Toyota Fortuner (फॉर्च्यूनर)Up to ₹3.49 Lakh
Toyota Legender (लेजेंडर)Up to ₹3.34 Lakh
Toyota Hilux (हाइलक्स)Up to ₹2.52 Lakh
Toyota Camry (कैमरी)Up to ₹1.01 Lakh
Toyota Vellfire (वेलफायर)Up to ₹2.78 Lakh

How much cheaper will Renault cars be?































Model (Original Hindi Name)Price Reduction (₹)Starting Price (₹)Top Variant Price (₹)
Renault KWID55,0954.29 Lakh (RXE MT)5.90 Lakh (Climber AMT DT)
Renault Kiger (काइगर)96,3955.76 Lakh (Authentic MT)10.33 Lakh (Emotion DT CVT)
Renault Triber (ट्राइबर)80,1955.76 Lakh (Authentic)8.59 Lakh (Emotion AMT DT)

How much cheaper will Maruti cars be?







































































ModelApproximate Price Reduction (₹)
Maruti Suzuki Alto K10Up to ₹40,000
Maruti Suzuki WagonRUp to ₹57,000
Maruti Suzuki SwiftUp to ₹58,000
Maruti Suzuki DzireUp to ₹61,000
Maruti Suzuki BalenoUp to ₹60,000
Maruti Suzuki FronxUp to ₹68,000
Maruti Suzuki BrezzaUp to ₹78,000
Maruti Suzuki EecoUp to ₹51,000
Maruti Suzuki ErtigaUp to ₹41,000
Maruti Suzuki CelerioUp to ₹50,000
Maruti Suzuki S-PressoUp to ₹38,000
Maruti Suzuki IgnisUp to ₹52,000
Maruti Suzuki JimnyUp to ₹1.14 Lakh
Maruti Suzuki XL6Up to ₹35,000
Maruti Suzuki InvictoUp to ₹2.25 Lakh

How much cheaper will Kia cars be?



































ModelPrice Reduction (₹)
Kia Sonet1.64 Lakh
Kia Syros1.86 Lakh
Kia Seltos75,372
Kia Carens48,513
Kia Carens Clavis78,674
Kia Carnival4.48 Lakh

Published on:

15 Sept 2025 04:12 pm

English News / Automobile / Over 60 Car Models Cheaper After GST Cut: Maruti, Hyundai, Tata, Mahindra & More
