Indian Railways Extends Runs of 15 Trains: New Schedule Released

Indian Railways has released a new train schedule to improve passenger convenience and meet travel demand.

Bhopal

Patrika Desk

Sep 01, 2025

Image Source: Patrika

Indian Railway: To facilitate passengers during the festive season, the Indian Railways will operate 150 special Puja trains from 21 September to 30 November. This will provide relief to passengers travelling to and from Uttar Pradesh and Bihar. A plan is in place to run over 12,000 trains for Bihar passengers. These trains will ease travel for people going to and from UP and Bihar.

Meanwhile, Indian Railways has released a new train schedule to meet passenger needs and travel demands. Senior DCM Saurabh Kataria stated that they are attempting to address issues like waiting lists and lack of accommodation by running additional trips of regular trains.

Additional Trips for These Trains

Train No. 09025 Valsad-Danapur Special: 29 December

Train No. 09026 Danapur-Valsad Special: 30 December

Train No. 09031 Udhna-Jaynagar Special: 28 December

Train No. 09032 Jaynagar-Udhna Special: 29 December

Train No. 09039 Udhna-Dhanbad Special: 26 December

Train No. 09040 Dhanbad-Udhna Special: 28 December

Train No. 09045 Udhna-Patna Special: 26 December

Train No. 09046 Patna-Udhna Special: 27 December

Train No. 09343 Dr. Ambedkar Nagar – Patna Special: 25 December

Train No. 09344 Patna – Dr. Ambedkar Nagar Special: 26 December

Train No. 04156 Udhna – Subedarganj Special: 30 December

Train No. 04155 Subedarganj – Udhna Special: 29 December

Train No. 09044 Barni-Bandra Terminus Special: 29 December

Train No. 09117 Udhna – Subedarganj Special: 26 December

Train No. 09118 Subedarganj-Udhna Special: 27 December

