JEE Main 2025 Result: Seven Rajasthan Students Score Perfect 100

24 students achieved a 100 percentile in the examination, including 7 students from Rajasthan. 10,61,840 candidates registered for the Session 2 examination, out of which 9,92,350 candidates appeared for the examination. This time, the cutoff for unreserved/general category was 93.1023262, while in 2024 it was 93.2362181.

Students who achieved 100 Percentile 1. Om Prakash Behera (Rajasthan)

2. MD Anas (Rajasthan)

3. Ayush Singhal (Rajasthan)

4. Arkisaman Nandy (West Bengal)

5. Devadatt Majhi (West Bengal)

6. Ayush Ravi Chaudhary (Maharashtra)

7. Lakshya Sharma (Rajasthan)

8. Kushagra Gupta (Karnataka)

9. Harsh A. Gupta (Telangana)

10. Adit Prakash Bhagade (Gujarat)

11. Daksh (Delhi)

12. Harsh Jha (Delhi)

13. Rajit Gupta (Rajasthan)

14. Shreyas Lohia (Uttar Pradesh)

15. Saksham Jindal (Rajasthan)

16. Saurabh (Uttar Pradesh)

17. Vangala Ajay Reddy (Telangana)

18. Sanidhya Saraff (Maharashtra)

19. Vishal Jain (Maharashtra)

20. Arnav Singh (Rajasthan)

21. Shiven Vikas Toshniwal (Gujarat)

22. Kushagra Baingaha (Uttar Pradesh)

23. Sai Manogna Guthikonda (Andhra Pradesh)

24. Bani Bata Maji (Telangana)