Education News

UNIRAJ Result 2025: Rajasthan University Releases Results for Several Subjects

To view the results, students will need to select their course and fill in their roll number and other required details. The results can be viewed by visiting the official websites uniraj.ac.in or result.uniraj.ac.in.

Jaipur

image

Patrika Desk

Nov 13, 2025

UNIRAJ Result 2025

UNIRAJ Result 2025 Released (University Of Rajasthan)

A new update has arrived regarding UNIRAJ Result 2025. Rajasthan University has declared the results for UG, PG, and diploma courses. Students registered in courses like BA, B.Sc, B.Com, BBA, and others can now check their results. Examinees can visit the university's official website, result.uniraj.ac.in, to view their Uniraj Result 2025. To check the result, students will need to select their course and enter their roll number and other required details.

UNIRAJ Result 2025: Course Name



























































































































Course NameDate
B.B.A. Semester-II May-202512-11-2025
B.C.A. Semester-II May-202512-11-2025
B.Com. ABST Semester-II May-202512-11-2025
B.Com. BADM Semester-II May-202512-11-2025
B.Com. EAFM Semester-II May-202512-11-2025
B.Com. Semester-II May-202512-11-2025
B.Sc. Bio Group Semester-II May-202512-11-2025
B.Sc. Bio-Tech Semester-II May-202512-11-2025
B.Sc. Botany Semester-II May-202512-11-2025
B.Sc. Chemistry Semester-II May-202512-11-2025
B.Sc. Home Science Semester-II May-202512-11-2025
B.Sc. Maths Group Semester-II May-202512-11-2025
B.A. Deaf, Dumb & Blind Semester-I Dec-202411-11-2025
B.A. Deaf, Dumb & Blind Semester-III Dec-202411-11-2025
B.A. Economics Semester-I Dec-202411-11-2025
B.A. Economics Semester-III Dec-202411-11-2025
B.A. English Semester-I Dec-202411-11-2025
B.A. English Semester-III Dec-202411-11-2025
B.A. Geography Semester-I Dec-202411-11-2025
B.A. Geography Semester-III Dec-202411-11-2025
B.A. Hindi Semester-I Dec-202411-11-2025
B.A. Hindi Semester-III Dec-202411-11-2025
B.A. History Semester-I Dec-202411-11-2025
B.A. History Semester-III Dec-2024 (Reval.)11-11-2025
B.A. Philosophy Semester-I Dec-2024 (Reval.)11-11-2025
B.A. Philosophy Semester-III Dec-2024 (Reval.)11-11-2025
B.A. Political Science Semester-I Dec-2024 (Reval.)11-11-2025
B.A. Political Science Semester-III Dec-2024 (Reval.)11-11-2025

How to Check Result

  • To check the result, first visit the official website uniraj.ac.in or result.uniraj.ac.in.
  • Click on the 'Result' tab on the website's homepage.
  • Select the link for your course and semester.
  • Now, enter your Roll Number and Password on the login page.
  • Click on the Submit button.
  • Your 'Uniraj Result 2025' will be displayed on the screen.
  • Download and take a printout for future reference.

