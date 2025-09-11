Pooja Special Train to Halt at 24 Stations Across Three States

Pooja Special Train: Indian Railways has introduced special trains for passenger convenience during the festive season. A weekly special train will run between Bikaner and Sainagar Shirdi from 27 September to 29 November 2025. Train number 04715 will depart from Bikaner every Saturday at 1.30 PM and arrive at Sainagar Shirdi at 7 PM the next day. The return train, number 04716, will depart from Sainagar Shirdi at 7.35 PM every Sunday, reaching Bikaner at 5 AM on the third day.
The train will make 10 round trips in each direction. It will stop at Shri Dungargarh, Rajaldesar, Ratangarh, Churu, Fatehpur Shekhawati, Lakshmangarh Sikar, Sikar, Ringas, Dheher Ka Balaji, Jaipur, Durgapura, Sawai Madhopur, Kota, Ramganjmandi, Shamgarh, Nagda, Ujjain, Bhopal, Itarsi, Harda, Khandwa, Bhusaval, and Manmad stations.
PRO Naval Agrawal stated that in addition to this, a weekly special train is also being run between Ajmer and Ranchi. This train will depart from Ajmer every Friday at 11.05 PM from 26 September to 28 November and reach Ranchi at 7.30 AM on Sunday. The return train will depart from Ranchi at 9.15 AM on Sunday and arrive in Ajmer at 6.35 PM on Monday.
The post of Area Manager in Itarsi railway has been reinstated by the railway administration. Jagannath Meena has been appointed to this position. Following his assumption of charge, Itarsi railway employees honoured him. All train managers collectively presented him with a bouquet of flowers. Present on this occasion were CVM Vinod Chaudhary, Anil Kumar Sabare, Ripunjay Kumar Singh, Sunil Kumar Chauhan, Ravindra Chaudhary, Dheeraj Jha, Yogendra Vishwakarma, Divya Soni, and Rahul Sahu.