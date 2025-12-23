New Year gift from Railways: 3 special trains to run from Jaipur next month

Railways has decided to operate special trains between Jaipur, Sikar, Rewari, and Hanumangarh next month. Between January 1 and January 30, the Sikar-Jaipur special train will depart daily from Sikar at 7:30 AM and arrive in Jaipur at 10:20 AM. The Jaipur-Sikar special train will depart daily from Jaipur at 7:35 PM and arrive in Sikar at 10:10 PM.
The Jaipur-Rewari special train will depart daily from Jaipur at 9:05 AM and reach Rewari at 2:00 PM. The Rewari-Jaipur special train will depart daily from Rewari at 3:00 PM and reach Jaipur at 7:55 PM.
Similarly, the Hanumangarh-Jaipur special train will depart daily from Hanumangarh at 1:25 AM and arrive in Jaipur at 11:50 AM. The Jaipur-Hanumangarh special train will depart daily from Jaipur at 1:05 PM and arrive in Hanumangarh at 11:45 PM.
The operation of the Bhavnagar Terminus-Haridwar-Bhavnagar Terminus train will be affected due to automatic signalling block work between Churu-Aslu-Dudhwa Khara stations on the Churu-Sadulpur track in the Bikaner division.
According to railway officials, the Bhavnagar Terminus-Haridwar train will be cancelled on January 19 and 22, and the Haridwar-Bhavnagar Terminus train will be cancelled on January 21 and 24 from their originating stations.
