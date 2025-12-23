23 December 2025,

Tuesday

Jaipur

New Year gift from Railways: 3 special trains to run from Jaipur next month

The Railways have announced a New Year gift for Jaipur residents. Three special trains will operate from the city next month, benefiting people from Sikar, Rewari and Hanumangarh.

Jaipur

image

Patrika Desk

Dec 23, 2025

Railways has decided to operate special trains between Jaipur, Sikar, Rewari, and Hanumangarh next month. Between January 1 and January 30, the Sikar-Jaipur special train will depart daily from Sikar at 7:30 AM and arrive in Jaipur at 10:20 AM. The Jaipur-Sikar special train will depart daily from Jaipur at 7:35 PM and arrive in Sikar at 10:10 PM.

Jaipur-Rewari Special Train

The Jaipur-Rewari special train will depart daily from Jaipur at 9:05 AM and reach Rewari at 2:00 PM. The Rewari-Jaipur special train will depart daily from Rewari at 3:00 PM and reach Jaipur at 7:55 PM.

Hanumangarh-Jaipur Special Train

Similarly, the Hanumangarh-Jaipur special train will depart daily from Hanumangarh at 1:25 AM and arrive in Jaipur at 11:50 AM. The Jaipur-Hanumangarh special train will depart daily from Jaipur at 1:05 PM and arrive in Hanumangarh at 11:45 PM.

Bhavnagar Terminus-Haridwar Train Operation to be Cancelled

The operation of the Bhavnagar Terminus-Haridwar-Bhavnagar Terminus train will be affected due to automatic signalling block work between Churu-Aslu-Dudhwa Khara stations on the Churu-Sadulpur track in the Bikaner division.

According to railway officials, the Bhavnagar Terminus-Haridwar train will be cancelled on January 19 and 22, and the Haridwar-Bhavnagar Terminus train will be cancelled on January 21 and 24 from their originating stations.

English News / Rajasthan / Jaipur / New Year gift from Railways: 3 special trains to run from Jaipur next month

