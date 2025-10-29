Patrika LogoSwitch to Hindi

Latest News

State news

Weather

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

Bihar Election 2025

Kulish 100th

Patrika Special

National

Entertainment

Astro

Health

Sports

Religion

Politics

International

OTT

Education

Opinion

Automobile

Tech

Gadgets

Lifestyle

Beauty

Women

Business

Crime

Jobs

home_icon

My News

video_icon

Shorts

epaper_icon

Epaper

Kanpur

Cyclone Montha wreaks havoc in Bay of Bengal, heavy to very heavy rainfall alert issued for seven districts of Uttar Pradesh

Bengal Bay Cyclone Montha wreaks havoc The havoc of Cyclone Montha, active in the Bay of Bengal, will be severe in these seven districts. The Meteorological Department has issued an alert for heavy to very heavy rainfall. Know the forecast from October 29 to November 1.

2 min read
Google source verification

Kanpur

image

Manoj Kumar Rohilla

Oct 29, 2025

मोंथा तूफान का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Image Source: Patrika

The Meteorological Department has issued an alert regarding the Montha rains. According to this, there is a possibility of heavy to very heavy rainfall in the districts of Eastern Uttar Pradesh today on the 29th, tomorrow on the 30th, and the 31st of October. An alert has been issued for Western Uttar Pradesh for October 30th, according to which thunderstorms with lightning may occur in some places. Winds are also expected to blow at a speed of 30-40 kilometers per hour.

Alert for heavy to very heavy rain in these seven districts

The Meteorological Department has issued a warning from October 30th at 8:30 AM to October 31st at 8:30 AM. According to this, a warning of heavy to very heavy rainfall has been issued for Ballia, Ghazipur, Sant Ravidas Nagar, Chandauli, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj, and surrounding areas. People have been advised to exercise caution.

Heavy rain warning for these 14 districts

The Meteorological Department has warned of heavy rainfall in Ambedkar Nagar, Sultanpur, Maharajganj, Kushinagar, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jaunpur, Varanasi, Pratapgarh, Kaushambi, and Chitrakoot.

Alert for thunderstorms and lightning in 31 districts

Similarly, information has been given about thunderstorms with lightning in Lalitpur, Jhansi, Mahoba, Hamirpur, Ambedkar Nagar, Ayodhya, Sultanpur, Amethi, Raebareli, Maharajganj, Kushinagar, Basti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, Mau, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Sant Ravidas Nagar, Varanasi, Chandauli, Mirzapur, Sonbhadra, Pratapgarh, Fatehpur, Prayagraj, Kaushambi, Chitrakoot, Banda, and surrounding districts.

Warning of winds blowing at 30 to 40 kilometers per hour in 25 districts

The Meteorological Department has informed about gusty winds blowing at a speed of 30 to 40 kilometers per hour for Lalitpur, Jhansi, Mahoba, Hamirpur, Ambedkar Nagar, Sultanpur, Sant Ravidas Nagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, Mau, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Sant Kabir Nagar, Varanasi, Chandauli, Mirzapur, Sonbhadra, Pratapgarh, Fatehpur, Prayagraj, Kaushambi, Chitrakoot, and Banda. Surrounding areas will also be affected.

Alert for 5 districts on October 31

The Meteorological Department has also issued a warning from October 31st at 8:30 AM to November 1st at 8:30 AM. According to this, an alert for heavy rain has been issued for Maharajganj, Kushinagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, and surrounding districts.

Alert for thunderstorms and lightning in these districts

Meanwhile, a warning of thunderstorms with lightning has been issued for Ambedkar Nagar, Siddharth Nagar, Maharajganj, Kushinagar, Basti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, Mau, Azamgarh, Ghazipur, and surrounding areas. Winds are expected to blow at a speed of 30 to 40 kilometers per hour in Maharajganj, Kushinagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, and surrounding areas.

Share the news:

Join Arovia on WhatsApp

Related Topics

up news

up weather

UP Weather Forecast

weatehr news

Weather Alert in UP

Weather News

weather news

weather report

City News

Lucknow News

Prayagraj News

Varanasi News

Agra News

Bareilly News

Published on:

29 Oct 2025 09:28 am

English News / Uttar Pradesh / Kanpur / Cyclone Montha wreaks havoc in Bay of Bengal, heavy to very heavy rainfall alert issued for seven districts of Uttar Pradesh

Big News

View All

Kanpur

Uttar Pradesh

Trending

Weather News

UP Rain: Weather Systems Forming in Arabian Sea and Bay of Bengal, Rain Expected on October 28, 29, and 30

महीने के अंत में बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
Kanpur

Monsoon Fury: IMD Issues Orange Alert for Seven Districts

बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
Kanpur

Police Shoot Molesting Bike Rider in Encounter

युवक की बेरहमी से हत्या
Kanpur

‘Asked for salary, told to clean shoes’: Man dies by suicide after 2-page note, blames 4 officials

National News

Three Friends Drown in Ganges River in Kanpur

Local residents and family members searching Photo source: Patrika
Kanpur
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

National

Bollywood

Health

Rajasthan

Madhya Pradesh

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.