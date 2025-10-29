Cyclone Montha wreaks havoc in Bay of Bengal, heavy to very heavy rainfall alert issued for seven districts of Uttar Pradesh

Image Source: Patrika
The Meteorological Department has issued an alert regarding the Montha rains. According to this, there is a possibility of heavy to very heavy rainfall in the districts of Eastern Uttar Pradesh today on the 29th, tomorrow on the 30th, and the 31st of October. An alert has been issued for Western Uttar Pradesh for October 30th, according to which thunderstorms with lightning may occur in some places. Winds are also expected to blow at a speed of 30-40 kilometers per hour.
The Meteorological Department has issued a warning from October 30th at 8:30 AM to October 31st at 8:30 AM. According to this, a warning of heavy to very heavy rainfall has been issued for Ballia, Ghazipur, Sant Ravidas Nagar, Chandauli, Mirzapur, Sonbhadra, Prayagraj, and surrounding areas. People have been advised to exercise caution.
The Meteorological Department has warned of heavy rainfall in Ambedkar Nagar, Sultanpur, Maharajganj, Kushinagar, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jaunpur, Varanasi, Pratapgarh, Kaushambi, and Chitrakoot.
Similarly, information has been given about thunderstorms with lightning in Lalitpur, Jhansi, Mahoba, Hamirpur, Ambedkar Nagar, Ayodhya, Sultanpur, Amethi, Raebareli, Maharajganj, Kushinagar, Basti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, Mau, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Sant Ravidas Nagar, Varanasi, Chandauli, Mirzapur, Sonbhadra, Pratapgarh, Fatehpur, Prayagraj, Kaushambi, Chitrakoot, Banda, and surrounding districts.
The Meteorological Department has informed about gusty winds blowing at a speed of 30 to 40 kilometers per hour for Lalitpur, Jhansi, Mahoba, Hamirpur, Ambedkar Nagar, Sultanpur, Sant Ravidas Nagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, Mau, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Sant Kabir Nagar, Varanasi, Chandauli, Mirzapur, Sonbhadra, Pratapgarh, Fatehpur, Prayagraj, Kaushambi, Chitrakoot, and Banda. Surrounding areas will also be affected.
The Meteorological Department has also issued a warning from October 31st at 8:30 AM to November 1st at 8:30 AM. According to this, an alert for heavy rain has been issued for Maharajganj, Kushinagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, and surrounding districts.
Meanwhile, a warning of thunderstorms with lightning has been issued for Ambedkar Nagar, Siddharth Nagar, Maharajganj, Kushinagar, Basti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, Mau, Azamgarh, Ghazipur, and surrounding areas. Winds are expected to blow at a speed of 30 to 40 kilometers per hour in Maharajganj, Kushinagar, Gorakhpur, Deoria, Ballia, and surrounding areas.
