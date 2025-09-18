Monsoon Fury: IMD Issues Orange Alert for Seven Districts

IMD issues orange alert for 7 districts, forecasting heavy rainfall The India Meteorological Department (IMD) has issued an orange alert for seven districts, including Kanpur Nagar and Kanpur Dehat, and a yellow alert for 36 districts. Heavy rain is currently falling in Kanpur. A meteorological scientist from CSA Kanpur reported heavy rainfall in various areas. This alert is in effect until 13:55. Winds of 30-40 kilometres per hour are expected. There is a possibility of thunderstorms and heavy rain.
The India Meteorological Department has issued an orange alert for Hamirpur, Fatehpur, Jalaun, Rae Bareli, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, and Unnao. According to the meteorological department, these districts may experience thunderstorms, sudden gusts of wind at 30-40 kilometres per hour, and moderate rainfall.
A yellow alert has also been issued for Pratapgarh, Chitrakoot, Mahoba, Banda, Kaushambi, Hamirpur, Fatehpur, Jalaun, Rae Bareli, Amethi, Kanpur Nagar, Jhansi, Etawah, Mainpuri, Etah, Shravasti, Balrampur, Gonda, Bahraich, Sitapur, Farrukhabad, Hardoi, Kannauj, Barabanki, Lucknow, Auraiya, Unnao, Kanpur Dehat, Ayodhya, Sultanpur, Shahjahanpur, Lakhimpur Kheri, Muzaffarnagar, Shamli, and Saharanpur. These areas can expect thunderstorms, strong winds, and rain.