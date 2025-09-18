Monsoon Fury: IMD Issues Orange Alert for Seven Districts

IMD issues orange alert for 7 districts, forecasting heavy rainfall The India Meteorological Department (IMD) has issued an orange alert for seven districts, including Kanpur Nagar and Kanpur Dehat, and a yellow alert for 36 districts. Heavy rain is currently falling in Kanpur. A meteorological scientist from CSA Kanpur reported heavy rainfall in various areas. This alert is in effect until 13:55. Winds of 30-40 kilometres per hour are expected. There is a possibility of thunderstorms and heavy rain.