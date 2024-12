Gold and Silver Prices Today: Friday's Rates See Slight Increase

Gold and Silver Prices in Major Indian Cities Delhi (Gold Silver Price in Delhi) 24 Carat Gold: ₹78,150 per 10 grams

22 Carat Gold: ₹71,650 per 10 grams

Silver: ₹92,500 per kg Mumbai (Gold Silver Price in Mumbai) 24 Carat Gold: ₹78,000 per 10 grams

22 Carat Gold: ₹71,500 per 10 grams

Silver: ₹92,500 per kg

Jaipur (Gold Silver Price in Jaipur) 24 Carat Gold: ₹78,150 per 10 grams

22 Carat Gold: ₹71,650 per 10 grams

Silver: ₹92,500 per kg Patna (Gold Silver Price in Patna) 24 Carat Gold: ₹78,050 per 10 grams

22 Carat Gold: ₹71,550 per 10 grams

Silver: ₹92,500 per kg

Kolkata (Gold Silver Price in Kolkata) 24 Carat Gold: ₹78,000 per 10 grams

22 Carat Gold: ₹71,500 per 10 grams

Silver: ₹92,500 per kg Chennai (Gold Silver Price in Chennai) 24 Carat Gold: ₹78,000 per 10 grams

22 Carat Gold: ₹71,500 per 10 grams

Silver: ₹100,000 per kg

Noida (Gold Silver Price in Noida) 24 Carat Gold: ₹78,150 per 10 grams

22 Carat Gold: ₹71,650 per 10 grams

Silver: ₹92,500 per kg Importance of Gold Purity and Hallmarking When buying gold, always check its purity and hallmarking. Hallmarking guarantees the quality of gold and helps avoid fraud. In India, 22-carat gold jewellery is most prevalent, with a purity of 91.6%.