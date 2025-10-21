Indian Railways: Jaipur Junction to face mega traffic block, 48 trains to be affected; 18 trains to be rerouted

Indian Railways (Image: Patrika)
Jaipur. A mega traffic block will be in place from November 9 to December 12 due to the ongoing redevelopment work at Jaipur Junction railway station. This will affect the operation of over four dozen trains, causing significant inconvenience to passengers. During this period, the railways will operate affected trains from other stations including Khatipura, Sanganer, Durgapura, and Khatipura.
According to railway officials, the Jodhpur-Bhopal, Bhopal-Jodhpur, and Jaipur-Bhopal trains will be cancelled from their originating stations on November 23, and the Bhopal-Jaipur train on November 24. Additionally, the Hyderabad-Jaipur train on November 24, Jaipur-Hyderabad on November 26, Udaipur City-Jaipur (from November 9, 14, 17, 18, 21 to December 10 and on December 13), Jaipur-Hyderabad Special train on November 23, 30 and December 7, Khatipura-Mumbai Central train on November 23, 30, December 6, 7 and 9, Jaipur-Udaipur City train on November 9, 14, 17, 18, 21 to December 10 and December 13, Okha-Jaipur-Okha Express on December 8, Nagpur-Jaipur train on November 13, 20, 27 and December 11, and Jaipur-Nagpur train on November 14, 21, 28 and December 12 will operate only up to Ajmer.
The Jaipur-Pune train on November 11, 15, 18, 22 and December 2, 6, 9, 13, and the Pune-Jaipur train on November 13, 26, 30 and December 7, the Mumbai Central-Jaipur train from November 21 to December 8, the Jaipur-Mumbai Central train from November 22 to December 9, and the Jaipur-Chennai train on November 23 will operate only from Durgapura.
Furthermore, the Bandra Terminus-Jaipur train on November 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 and December 2, 9, 11, the Jaipur-Bandra Terminus train on November 10, 17, 24 and December 1, 8, the Jaipur-Bandra Terminus train on November 11, 18, 25 and December 9, 12, the Rajendranagar Terminus-Ajmer train on November 26 and December 3, and the Ajmer-Rajendranagar Terminus train on November 28 and December 5 will operate from Sanganer.
The Mathura-Jaipur-Mathura train from November 9 to December 13, the Prayagraj-Lalgarh-Lalgarh train from November 8 to December 12, the Agra Fort-Ajmer-Agra Fort train from November 22 to December 9, the New Delhi-Daurai-New Delhi Shatabdi train from November 9 to December 13, the Ajmer-Jammu Tawi train on November 9, 14, 22, 23, 24 and December 6, 9, and the Jammu Tawi-Ajmer train on November 8, 13, 21, 22, 23 and December 5, 8 will operate only from Khatipura. Additionally, the Jabalpur-Ajmer train from November 21 to December 8 and the Ajmer-Jabalpur train from November 22 to December 9 will operate only up to Kota. These trains will be partially cancelled between Kota and Ajmer.
The Delhi Sarai-Bandra Terminus, Kathgodam-Jaisalmer, Ajmer-Kishanganj, Hisar-Hyderabad, Porbandar-Muzaffarpur, Shri Mata Vaishno Devi Katra-Sabarmati, Porbandar-Delhi Sarai, Delhi Sarai-Porbandar, Sultanpur-Sabarmati, Varanasi-Sabarmati, Ernakulam-Ajmer, Ajmer-Ernakulam, Durg-Ajmer, Lucknow-Sabarmati, Ayodhya Cantt-Bhavnagar Terminus, Ajmer-Solapur, Solapur-Ajmer, Visakhapatnam-Bhagat Ki Kothi trains will operate on altered routes.
The Mumbai Central-Hisar, Ajmer-Sealdah, Jodhpur-Varanasi City, Indore-Bhagat Ki Kothi, Bikaner-Kolkata, Mumbai Central-Hisar trains will be rescheduled at different times during this period.
The Delhi Sarai-Bandra Terminus, Udaipur City-Jaipur, Bareilly-Bhuj, Jammu Tawi-Barmer, Durg-Ajmer, Kamakhya-Udaipur City, Ranchi-Ajmer, Indore-Bhagat Ki Kothi, Okha-Jaipur, Hisar-Mumbai Central, Puri-Sriganganagar, Tirupati-Hisar, Ayodhya Cantt-Bhavnagar Terminus, Ajmer-Jammu Tawi trains will be regulated at different times.
