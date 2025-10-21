Patrika LogoSwitch to Hindi

Latest News

State news

Weather

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

Bihar Election 2025

Kulish 100th

Patrika Special

National

Entertainment

Astro

Health

Sports

Religion

Politics

International

OTT

Education

Opinion

Automobile

Tech

Gadgets

Lifestyle

Beauty

Women

Business

Crime

Jobs

home_icon

My News

video_icon

Shorts

epaper_icon

Epaper

Special

Indian Railways: Jaipur Junction to face mega traffic block, 48 trains to be affected; 18 trains to be rerouted

Due to ongoing redevelopment work at Jaipur Junction railway station, a mega traffic block will be in place between November 9 and December 12.

2 min read

Jaipur

image

Patrika Desk

Oct 21, 2025

Indian Railways (Image: Patrika)

Jaipur. A mega traffic block will be in place from November 9 to December 12 due to the ongoing redevelopment work at Jaipur Junction railway station. This will affect the operation of over four dozen trains, causing significant inconvenience to passengers. During this period, the railways will operate affected trains from other stations including Khatipura, Sanganer, Durgapura, and Khatipura.

According to railway officials, the Jodhpur-Bhopal, Bhopal-Jodhpur, and Jaipur-Bhopal trains will be cancelled from their originating stations on November 23, and the Bhopal-Jaipur train on November 24. Additionally, the Hyderabad-Jaipur train on November 24, Jaipur-Hyderabad on November 26, Udaipur City-Jaipur (from November 9, 14, 17, 18, 21 to December 10 and on December 13), Jaipur-Hyderabad Special train on November 23, 30 and December 7, Khatipura-Mumbai Central train on November 23, 30, December 6, 7 and 9, Jaipur-Udaipur City train on November 9, 14, 17, 18, 21 to December 10 and December 13, Okha-Jaipur-Okha Express on December 8, Nagpur-Jaipur train on November 13, 20, 27 and December 11, and Jaipur-Nagpur train on November 14, 21, 28 and December 12 will operate only up to Ajmer.

These trains will be partially cancelled between Ajmer and Jaipur

The Jaipur-Pune train on November 11, 15, 18, 22 and December 2, 6, 9, 13, and the Pune-Jaipur train on November 13, 26, 30 and December 7, the Mumbai Central-Jaipur train from November 21 to December 8, the Jaipur-Mumbai Central train from November 22 to December 9, and the Jaipur-Chennai train on November 23 will operate only from Durgapura.

Furthermore, the Bandra Terminus-Jaipur train on November 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 and December 2, 9, 11, the Jaipur-Bandra Terminus train on November 10, 17, 24 and December 1, 8, the Jaipur-Bandra Terminus train on November 11, 18, 25 and December 9, 12, the Rajendranagar Terminus-Ajmer train on November 26 and December 3, and the Ajmer-Rajendranagar Terminus train on November 28 and December 5 will operate from Sanganer.

The Mathura-Jaipur-Mathura train from November 9 to December 13, the Prayagraj-Lalgarh-Lalgarh train from November 8 to December 12, the Agra Fort-Ajmer-Agra Fort train from November 22 to December 9, the New Delhi-Daurai-New Delhi Shatabdi train from November 9 to December 13, the Ajmer-Jammu Tawi train on November 9, 14, 22, 23, 24 and December 6, 9, and the Jammu Tawi-Ajmer train on November 8, 13, 21, 22, 23 and December 5, 8 will operate only from Khatipura. Additionally, the Jabalpur-Ajmer train from November 21 to December 8 and the Ajmer-Jabalpur train from November 22 to December 9 will operate only up to Kota. These trains will be partially cancelled between Kota and Ajmer.

Trains with Changed Routes

The Delhi Sarai-Bandra Terminus, Kathgodam-Jaisalmer, Ajmer-Kishanganj, Hisar-Hyderabad, Porbandar-Muzaffarpur, Shri Mata Vaishno Devi Katra-Sabarmati, Porbandar-Delhi Sarai, Delhi Sarai-Porbandar, Sultanpur-Sabarmati, Varanasi-Sabarmati, Ernakulam-Ajmer, Ajmer-Ernakulam, Durg-Ajmer, Lucknow-Sabarmati, Ayodhya Cantt-Bhavnagar Terminus, Ajmer-Solapur, Solapur-Ajmer, Visakhapatnam-Bhagat Ki Kothi trains will operate on altered routes.

Rescheduled Trains

The Mumbai Central-Hisar, Ajmer-Sealdah, Jodhpur-Varanasi City, Indore-Bhagat Ki Kothi, Bikaner-Kolkata, Mumbai Central-Hisar trains will be rescheduled at different times during this period.

These Trains Will Be Regulated

The Delhi Sarai-Bandra Terminus, Udaipur City-Jaipur, Bareilly-Bhuj, Jammu Tawi-Barmer, Durg-Ajmer, Kamakhya-Udaipur City, Ranchi-Ajmer, Indore-Bhagat Ki Kothi, Okha-Jaipur, Hisar-Mumbai Central, Puri-Sriganganagar, Tirupati-Hisar, Ayodhya Cantt-Bhavnagar Terminus, Ajmer-Jammu Tawi trains will be regulated at different times.

Share the news:

Join Arovia on WhatsApp

Related Topics

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Updated on:

21 Oct 2025 12:25 pm

Published on:

21 Oct 2025 12:17 pm

English News / Special / Indian Railways: Jaipur Junction to face mega traffic block, 48 trains to be affected; 18 trains to be rerouted

Big News

View All

Special

Trending

Newly Married Woman Dies on Way to Celebrate Diwali at Parents’ Home

Ajmer

Jodhpur Fruit Market Engulfed in Raging Fire, Smoke Billows Visible for 5 KM

fruit-market-Fire
Jodhpur

IMD: Rajasthan’s Weather Takes a Turn, Cold to Increase Due to Active Western Disturbance

Rajasthan Winter
Jaipur

Rajasthan: Trains to Self-Diagnose Faults with Generative AI

Jaipur

Rajasthan: Father of RAS achiever says, ‘If he were alive, we would have celebrated too’

RAS 2023 son Sunil Bairwa success Father said if he was alive we would have celebrated too it is a very painful story know
Sawai Madhopur
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

National

Bollywood

Health

Rajasthan

Madhya Pradesh

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.