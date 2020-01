CCC, BCCC के लिए NIELIT Admit Card 2020 जारी, 1 फरवरी से परीक्षा

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी), (National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India) ने फरवरी 2020 में आयोजित होने वाली डीएलसी (सीसीसी / बीसीसी / सीसीपीसी / ईसीसी) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (Admit Cards for DLC (CCC/BCC/CCCP/ECC) exam) जारी कर दिए हैं।

DLC (CCC / BCC / CCCP / ECC) परीक्षा 1 फरवरी, 2020 से 7 फरवरी, 2020 तक आयोजित होने वाली है। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, CCC प्लस, ECC, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जैसे पाठ्यक्रमों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। CCC एडमिट कार्ड 24 जनवरी, 2020 से डाउनलोड / प्रिंट के लिए उपलब्ध था।



आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नोटिस में लिखा है: "फरवरी 2020 का डीएलसी (CCC / BCC / CCCP / ECC) 1 फरवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक निर्धारित है। छात्र वेब पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध है। http://www.nielit.gov.in/



आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जनवरी, 2020 आईटी के लिए पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार, 'ओ', 'ए', 'बी' और 'सी' स्तर की परीक्षा 30 दिसंबर, 2020 को उपलब्ध कराई गई थी।



NIELIT एडमिट कार्ड 2020 डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

http://www.nielit.gov.in/content/admit-card-2

CCC सोसायटी का एक कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम है। CCC सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्य बल की सिफारिश का एक परिणाम है। यह पाठ्यक्रम आम आदमी के लिए एक बुनियादी स्तर के आईटी साक्षरता कार्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

इस कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त करने के लिए आम आदमी को एक अवसर देने के विचार के साथ कल्पना की गई है, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पीसी की पैठ बढ़ाने में तेजी आई है। कोर्स पूरा करने के बाद व्यक्तिगत / व्यावसायिक पत्रों को तैयार करने, इंटरनेट पर जानकारी देखने (वेब), प्राप्त करने और भेजने, अपने व्यावसायिक प्रस्तुतियों को तैयार करने, छोटे डेटाबेस तैयार करने आदि के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यह छोटे व्यवसाय समुदायों, गृहिणियों आदि को कंप्यूटर का उपयोग करके अपने छोटे खातों को बनाए रखने में मदद करता है।