अगर परसों सोमवार था, तो परसों होगा कौन-सा दिन? इन सवालों का अगर आपने दे दिया जवाब, तो आप भी पास कर सकते हैं सरकारी नौकरी की परीक्षा

1. P, T का पिता है। T,M की पुत्री है। M, K की पुत्री है। P का K से क्या संबंध है।

(A) भाई (Brother)

(B) दामाद (Son-in-law)

(C) पौत्र (Grandson)

(D) पुत्र (Son) 2. 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दायीं छोर से 14वां है बायीं छोर से उसका स्थान क्या है?

(A) 24 वां

(B) 25 वां

(C) 26 वां

(D) 27 वां

3. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में BANKER को LFSCBO लिखा जाता है तो इसी भाषा में CONFER को कैसे लिखा जाएगा?

(A) GFSDPO

(B) FGSDOP

(C) GFSEPO

(D) FHSDPO 4. अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब, सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती, नाशपाती को पपीता कहा गया तो फलों का राजा कौन है?

(A) आम

(B) अमरूद

(C) सेब

(D) संतरा

5. 8 दिसम्बर 2006 को कौन सा दिन होगा अगर 8 दिसम्बर 2007 को शनिवार था?

(A) शनिवार

(B) शुक्रवार

(C) सोमवार

(D) मंगलवार 6. प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। उस दिन कौन सा दिन था?

(A) मंगलवार

(B) बुधवार

(C) गुरुवार

(D) शुक्रवार

7. अगर परसों सोमवार था, तो परसों कौन-सा दिन होगा?

(A) रविवार

(B) शुक्रवार

(C) मंगलवार

(D) सोमवार 8. C माता है A और B की, यदि D पति है B का, तो C कौन है D की?

(A) मौसी

(B) सास

(C) भतीजी

(D) मामी