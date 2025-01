Weather alert: 29 से 2 फरवरी के बीच ताबड़तोड़ सक्रिय होगा दो पश्चिमी विक्षोभ, इन क्षेत्रों में होगी भारी बारिश

फर्रुखाबाद•Jan 28, 2025 / 08:15 pm• Narendra Awasthi

Two western disturbances active between 29 and 2 February आईएमडी ने ताबड़तोड़ दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है। पहला 29 जनवरी को सक्रिय होगा। यह ज्यादा असरदायक नहीं होगा। लेकिन 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ मौसम में जबरदस्त परिवर्तन लाएगा। 3 से 5 फरवरी के बीच भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जो 4 से 5 दिनों में काम होगा। सीएसए कानपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि मौसम की गतिविधि की तीव्रता और पैमाने पर अभी बताना जल्दीबाजी होगी। लेकिन यह एक मजबूत प्रणाली होगी। जिसका असर अगले सप्ताह दिखाई पड़ेगा।

