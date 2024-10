Chhoti Diwali 2024: छोटी दिवाली पर किस भगवान की होती है पूजा, जानिए त्योहार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

छोटी दिवाली पर किस देवता की होती है पूजा (Which deity is worshiped on Chhoti Diwali) परंपरा के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध इसी दिन किया था। इसी कारण इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि नरकासुर के वध के बाद उससे पीड़ित लोगों ने खुशियां मनाईं थीं और दिवाली मनाई थी।

इसीलिए इसे छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार राम भक्त हनुमान ने माता अंजना के गर्भ से इसी दिन जन्म लिया था। इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं और बजरंगबली की पूजा करते हैं।