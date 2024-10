Narak Chaturdashi 2024 Date: नरक चतुर्दशी कब है, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Narak Chaturdashi 2024 Date: नरक चतुर्दशी कब है, जानें इस दिन क्या करें? हिंदू पंचांग के अनुसार, इसकी तिथि 30 अक्टूबर 2024 को बुधवार को दोपहर 01ः15 बजे से 31 अक्टूबर 2024 , बृहस्पतिवार को दोपहर 03ः52 बजे तक रहेगी।

ब्रह्म मुहूर्त–04:49 सुबह से 05:40 सुबह तक। गोधूलि मुहूर्त- 05:37 संध्या से 06:03 संध्या तक। निशिता मुहूर्त 11:39 रात्रि से 12:31 सुबह तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 06:32 सुबह से 09:43 रात तक।

दिन का चौघड़िया मुहूर्त ः Choghadiya Muhurta of the day

लाभ ः 06:32 AM से 07:55 AM तक। अमृत ः 07:55 AM से 09:18 AM तक।