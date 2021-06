कोरोना महामारी के दौरान EPF से जुड़ी इन 5 बातों को जानना है बहुत जरूरी

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने किसी भी ग्राहक द्वारा अपने भविष्य निधि (पीएफ) की शेष राशि से ईपीएफ निकासी संभव बनाने के लिए हाल ही के दिनों में विभिन्न घोषणाएं की हैं। ईपीएफओ द्वारा जारी इन हालिया अपडेट में ईपीएफ खाते से गैर-वापसी योग्य अग्रिम (नॉन-रिफंडेबल एडवांस) से लेकर दूसरा कोविड-19 एडवांस शामिल है।

अगर ईपीएफ खाताधारक किसी भी तरह के वित्तीय संकट में आता है यानी उसे पैसे की जरूरत आन पड़ती है, तो पीएफ निकासी के संबंध में ये अपडेट फंड जुटाने का अच्छा तरीका हो सकते हैं। यहां वही 5 ताजा ईपीएफ अपडेट दिए गए हैं जो ईपीएफओ सदस्य को पता होने चाहिए:

1. कोविड-19 का दूसरा एडवांस

ईपीएफओ ने घोषणा की है कि जिस ईपीएफ खाताधारक ने पहली लहर में कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाया है, वह अब अपने पीएफ खाते से दूसरे कोविड-19 एडवांस के लिए भी पात्र है। ईपीएफओ द्वारा दी गई इस राहत में, एक ईपीएफ खाताधारक ईपीएफ की शेष राशि का 75 प्रतिशत या 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (डीए) तक निकाल सकता है।

EPF Members can now avail COVID Advance Facility even after leaving service.



ईपीएफ सदस्य नौकरी छोड़ने के बाद भी कोविड एडवांस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।#EPFO #SocialSecurity #HumHainNa #PF #COVID19 #Advance #पीएफ #ईपीएफओ pic.twitter.com/h9aw3JeDqj