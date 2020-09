Aadhaar में एड्रेस को करना है अपडेट तो बैंक के पासबुक में फोटो के साथ मोहर है जरूरी, जानें नियम

नई दिल्ली। बैंक या दफ्तर से लेकर हर जरूरी काम के लिए आधार की जरूरत होती है। इसे बतौर एड्रेस प्रूफ (Address Proof) इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ केंद्र भी बनाए गए हैं। मगर कोरोना के चलते घर से बाहर निकलना काफी जोखिम भरा है। ऐसे में अगर आपको अपने आधार में घर के पते को अपडेट कराना है तो आप घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो किन बातों का रखना होगा ख्याल आइए जानते हैं।

एड्रेस अपडेट करने का तरीका

1.अगर आप घर बैठे अपने आधार में दिए गए पते को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं। मोबाइल में My Aadhaar के जरिए काम कर रहे हैं तो ‘Update your aadhaar’ सेक्शन में जाएं इसके बाद ‘Update your address online’ पर क्लिक करें।

2.अब ‘Proceed to Update Address’ पर क्लिक करें। यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा डालकर Send OTP पर क्लिक करें। ऐसा करते ही मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ये नंबर भरकर ‘Update Address via Address Proof’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

3.अगर आपको आधार में अपडेशन कराते समय अपने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करना हो तो UIDAI में आपको ये विकल्प मिलेगा इसे चुन लें।

4.अब घर का पूरा पता भरें। इसमें वो एड्रेस लिखें जो आपको आधार पर अपडेट करनी हो। इसमें मकान नंबर, लैंडमार्क, पिनकोड, एरिया समेत अन्य जानकारी होनी चाहिए।

5.आधार में अपडेट की गई जानकारी सही है या नहीं इसे चेक करने के लिए Preview बटन पर क्लिक करें। एड्रेस सही पाए जाने पर कन्फर्म करने के बॉक्स को सिलेक्ट कर सबमिट करें।

6.अब एक लिस्ट दिखाई देगी। जिसमें आप बतौर एड्रेस प्रूफ किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी लगाएं। जैसे डीएल, वोटर आईडी या बैंक की पास बुक की कॉपी। बैंक की कॉपी लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि इस पर आपकी फोटो लगी हो। साथ ही इस पर बैंक की ओर से मोहर जरूर लगी हो। इसके बिना पासबुक मान्य नहीं माना जाएगा। अगर सभी चीजें ठीक हैं तो उस विकल्प को चुनें। दस्तावेज की स्कैन्ड कलर्ड इमेज JPEG, PNG और PDF फाइल में होनी चाहिए।

7.सब कुछ हो जाने पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अब एसएमएस के जरिए भी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) नंबर भेजा जाएगा। इससे प्रक्रिया का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपके आधार में एड्रेस अपडेट हो जाएगा।