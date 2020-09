राशन कार्ड से कट गया है नाम तो घबराने की नहीं है जरूरत, इन तरीकों से दोबारा लिस्ट में हो ​शामिल

नई दिल्ली। वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के तहत देश के सभी राज्यों को जोड़ने के लिए नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के जरिए आप किफायती दाम पर देश के किसी भी हिस्से में रहकर अनाज ले सकते हैं। इस दौरान ऐसे लोग भी कार्ड में अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं, जिनका नाम लिस्ट से गलती से कट गया हो या नया सदस्य परिवार (Add new Member's Name) में शामिल हुआ हो। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो इन प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं।

नाम जोड़ने की प्रक्रिया

अगर किसी का नाम राशन कार्ड से हट गया है तो इसे दोबारा लिस्ट में जोड़ने के लिए व्यक्ति का आधार और राशन कार्ड की फोटो कॉपी लेकर नजदीकी सीएससी केंद्र (CSC Center) या जन सुविधा केंद्र में जाना होगा। यहां एक आवेदन पत्र देना होगा। जिसके बाद वहां से आपको एक रसीद मिलेगी। उसे अपने तहसील में जमा कर दें। थोड़े दिन में आपका नाम सूची में शामिल हो जाएगा।

नए सदस्य का नाम कैसे करें शामिल

राशनकार्ड में नए सदस्यों के नाम में बच्चे और पत्नी का नाम जुड़ सकता है। इसके लिए तो तरीके हैं। आप चाहे तो अपना और पत्नी का पहले अलग-अलग राशन कार्ड बनवा लें या फिर अपनी पत्नी के आधार कार्ड में संशोधन कराकर उसमें लड़की के पिता के जगह पति यानी अपना नाम जुड़वा लें। इसके बाद अपना और पत्नी का आधार कार्ड ले जाकर तहसील में खाद्य विभाग अधिकारी को दें। आप चाहे तो ऑनालाइन वेरिफिकेशन के बाद भी पत्नी का नाम जुड़वा सकते हैं। अब अपना नाम पहले से जुड़े राशन कार्ड से हटवा ले और फिर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा।