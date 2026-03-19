19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

Champions League: बायर्न ने अटलांटा को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, रियल मैड्रिड से होगा मुकाबला

पहले लेग की जीत के बाद बायर्न ने शुरुआती मिनटों से ही मैच पर नियंत्रण रखा। 25वें मिनट में हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-0 कर दिया। अटलांटा ने बॉक्स में जगह कम कर मजबूती दिखाई, लेकिन बायर्न लगातार खतरा पैदा करता रहा और मेजबान टीम का दबदबा कायम रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 19, 2026

बायर्न म्यूनिख ने एलियांज एरिना में अटलांटा को 4-1 से हराकर कुल स्कोर 10-2 से शानदार जीत दर्ज की (Photo-X/@FCBayern)

Champions League 2026: बायर्न म्यूनिख ने एलियांज एरिना में अटलांटा को 4-1 से हराकर कुल स्कोर 10-2 से शानदार जीत दर्ज की और यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। बायर्न का क्वार्टरफाइनल में सामना रियल मैड्रिड से होगा। बायर्न की जीत में हैरी केन का अहम योगदान रहा। केन ने 2 गोल किए। दो गोलों के साथ केन ने चैंपियंस लीग करियर के 50 गोल पूरे किए। केन ने 66वें मैच यह उपलब्धि हासिल की।

पहले लेग की जीत के बाद बायर्न ने शुरुआती मिनटों से ही मैच पर नियंत्रण रखा। 25वें मिनट में हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-0 कर दिया। अटलांटा ने बॉक्स में जगह कम कर मजबूती दिखाई, लेकिन बायर्न लगातार खतरा पैदा करता रहा और मेजबान टीम का दबदबा कायम रहा।

दूसरे हाफ की शुरुआत में बायर्न ने रफ्तार बढ़ाई। 54वें मिनट में केन ने एक और गोल कर बढ़त दोगुनी की। इसके बाद लेनार्ट कार्ल ने डेब्यू कर रहे डेनीज ओफली के बढ़िया पास के बाद शानदार फिनिश किया। इसके बाद लुइस डियाज ने चौथा गोल किया।

मैच के अंत में बायर्न ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और अपनी तेजी बनाए रखी। 85वें मिनट में अटलांटा की तरफ से लजार वुजादिन समार्डजिक ने हेडर कर गोल किया, लेकिन इसका मैच के परिणाम पर कोई असर नहीं होना था। बायर्न म्यूनिख मैच अपने नाम कर चुकी थी।

केन ने मैच के बाद कहा, "हमने यह गेम उसी अंदाज में जीता जैसा पहले लेग में किया था। रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हम तैयार हैं और हमें किसी से डर नहीं है।" इस जीत के साथ बायर्न म्यूनिख ने क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब रियल मैड्रिड के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम पूरी तरह तैयार है।

बार्सिलोना ने न्यूकैसल को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई

बार्सिलोना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूकैसल यूनाइटेड को 7-2 से बड़े अंतर से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। दो मैचों के कुल स्कोर में बार्सिलोना ने 8-3 से जीत दर्ज की। पहले लेग में 1-1 की बराबरी के बाद कैंप नोउ में खेले गए इस मुकाबले में बार्सिलोना ने दूसरे हाफ में पूरी तरह दबदबा बनाया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, जिससे पहले हाफ में ही पांच गोल देखने को मिले।

बार्सिलोना को छठे मिनट में बढ़त मिली, जब राफिन्हा ने गोल किया। हालांकि न्यूकैसल ने तुरंत जवाब दिया और एंथनी एलंगा ने शानदार गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद फर्मिन लोपेज और मार्क बर्नल की मदद से बार्सिलोना ने फिर बढ़त हासिल की, लेकिन एलंगा ने एक और गोल कर न्यूकैसल को मुकाबले में बनाए रखा।

पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में लामिन यामल ने पेनल्टी पर गोल कर बार्सिलोना को 3-2 की बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ में मुकाबला पूरी तरह एकतरफा हो गया। दूसरे हाफ में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे, जबकि फर्मिन लोपेज ने भी एक और गोल किया। न्यूकैसल की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब सैंड्रो टोनाली चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए।

मैच के अंतिम चरण में राफिन्हा ने अपना दूसरा गोल कर स्कोर 7-2 कर दिया और बार्सिलोना की बड़ी जीत पर मुहर लगा दी। इस शानदार जीत के साथ बार्सिलोना के कोच, फ्लिक, ने भी संतोष जताया और मुकाबले के अंत में अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देने का मौका मिला। इस जीत के बाद बार्सिलोना का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और टीम अब क्वार्टरफाइनल में भी इसी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 10:50 am

Hindi News / Sports / Football News / Champions League: बायर्न ने अटलांटा को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, रियल मैड्रिड से होगा मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

FIFA World Cup: जंग का असर फुटबॉल वर्ल्ड कप पर, ईरान ने अमेरिका जाने से किया इनकार…

फुटबॉल

‘भारतीय फुटबॉल को बचाओ’: सुनील छेत्री समेत कई खिलाड़ियों ने वीडियो पोस्ट कर फीफा से लगाई मदद की गुहार

Sunil Chhetri
फुटबॉल

Premier league: चेल्सी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा

फुटबॉल

पेले और माराडोना से भी आगे की दीवानगी, कोलकाता में मेसी को देखने उमड़ा सैलाब

Lionel messi
फुटबॉल

फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान की खुलेगी राह

FIFA World Cup
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.