Champions League: बायर्न ने अटलांटा को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, रियल मैड्रिड से होगा मुकाबला

बार्सिलोना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूकैसल यूनाइटेड को 7-2 से बड़े अंतर से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। दो मैचों के कुल स्कोर में बार्सिलोना ने 8-3 से जीत दर्ज की। पहले लेग में 1-1 की बराबरी के बाद कैंप नोउ में खेले गए इस मुकाबले में बार्सिलोना ने दूसरे हाफ में पूरी तरह दबदबा बनाया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, जिससे पहले हाफ में ही पांच गोल देखने को मिले।