Champions League: बायर्न ने अटलांटा को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, रियल मैड्रिड से होगा मुकाबला

बायर्न म्यूनिख ने एलियांज एरिना में अटलांटा को 4-1 से हराकर कुल स्कोर 10-2 से शानदार जीत दर्ज की (Photo-X/@FCBayern)
Champions League 2026: बायर्न म्यूनिख ने एलियांज एरिना में अटलांटा को 4-1 से हराकर कुल स्कोर 10-2 से शानदार जीत दर्ज की और यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली। बायर्न का क्वार्टरफाइनल में सामना रियल मैड्रिड से होगा। बायर्न की जीत में हैरी केन का अहम योगदान रहा। केन ने 2 गोल किए। दो गोलों के साथ केन ने चैंपियंस लीग करियर के 50 गोल पूरे किए। केन ने 66वें मैच यह उपलब्धि हासिल की।
पहले लेग की जीत के बाद बायर्न ने शुरुआती मिनटों से ही मैच पर नियंत्रण रखा। 25वें मिनट में हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-0 कर दिया। अटलांटा ने बॉक्स में जगह कम कर मजबूती दिखाई, लेकिन बायर्न लगातार खतरा पैदा करता रहा और मेजबान टीम का दबदबा कायम रहा।
दूसरे हाफ की शुरुआत में बायर्न ने रफ्तार बढ़ाई। 54वें मिनट में केन ने एक और गोल कर बढ़त दोगुनी की। इसके बाद लेनार्ट कार्ल ने डेब्यू कर रहे डेनीज ओफली के बढ़िया पास के बाद शानदार फिनिश किया। इसके बाद लुइस डियाज ने चौथा गोल किया।
मैच के अंत में बायर्न ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और अपनी तेजी बनाए रखी। 85वें मिनट में अटलांटा की तरफ से लजार वुजादिन समार्डजिक ने हेडर कर गोल किया, लेकिन इसका मैच के परिणाम पर कोई असर नहीं होना था। बायर्न म्यूनिख मैच अपने नाम कर चुकी थी।
केन ने मैच के बाद कहा, "हमने यह गेम उसी अंदाज में जीता जैसा पहले लेग में किया था। रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हम तैयार हैं और हमें किसी से डर नहीं है।" इस जीत के साथ बायर्न म्यूनिख ने क्वार्टरफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब रियल मैड्रिड के खिलाफ मुकाबले के लिए टीम पूरी तरह तैयार है।
बार्सिलोना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूकैसल यूनाइटेड को 7-2 से बड़े अंतर से हराकर यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। दो मैचों के कुल स्कोर में बार्सिलोना ने 8-3 से जीत दर्ज की। पहले लेग में 1-1 की बराबरी के बाद कैंप नोउ में खेले गए इस मुकाबले में बार्सिलोना ने दूसरे हाफ में पूरी तरह दबदबा बनाया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, जिससे पहले हाफ में ही पांच गोल देखने को मिले।
बार्सिलोना को छठे मिनट में बढ़त मिली, जब राफिन्हा ने गोल किया। हालांकि न्यूकैसल ने तुरंत जवाब दिया और एंथनी एलंगा ने शानदार गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद फर्मिन लोपेज और मार्क बर्नल की मदद से बार्सिलोना ने फिर बढ़त हासिल की, लेकिन एलंगा ने एक और गोल कर न्यूकैसल को मुकाबले में बनाए रखा।
पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में लामिन यामल ने पेनल्टी पर गोल कर बार्सिलोना को 3-2 की बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ में मुकाबला पूरी तरह एकतरफा हो गया। दूसरे हाफ में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे, जबकि फर्मिन लोपेज ने भी एक और गोल किया। न्यूकैसल की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब सैंड्रो टोनाली चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए।
मैच के अंतिम चरण में राफिन्हा ने अपना दूसरा गोल कर स्कोर 7-2 कर दिया और बार्सिलोना की बड़ी जीत पर मुहर लगा दी। इस शानदार जीत के साथ बार्सिलोना के कोच, फ्लिक, ने भी संतोष जताया और मुकाबले के अंत में अपने प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देने का मौका मिला। इस जीत के बाद बार्सिलोना का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है और टीम अब क्वार्टरफाइनल में भी इसी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी।
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