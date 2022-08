Durand Cup 2022: एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज, जानें शेड्यूल, ग्रुप और टूर्नामेंट से जुड़ी सभी बातें

history of Durand Cup and winners डूरंड कप का इतिहास इस टूर्नामेंट की शुरुआत आज से 131 साल पहले 1888 में शिमला में हुई थी। इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल हैं। दोनों टीमों ने 16- 16 बार खिताब जीता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों टीमों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। मोहन बागान ने 2000 में और ईस्ट बंगाल ने 2004 में आखिरी बार खिताब जीता था।





Where is the Durand Cup 2022 being held? टूर्नामेंट का फॉर्मेट और कहां होंगे मैच सभी 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। सभी ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं ग्रुप सी के मैचों की मेजबानी इंफाल और ग्रुप डी की मेजबान गुवाहाटी करेगा। ग्रुप सी के सभी मैच इंफाल के खुमान लम्पक मुख्य स्टेडियम में खेले जाएंगे और ग्रुप डी के मैच गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में होंगे। सभी ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी।





Which teams are participating in the Durand Cup 2022? डूरंड कप 2022 में हिस्सा लेने वाली टीमें आईएसएल की टीमें- एफसी गोवा, जमशेदपुर एफसी, बेंगलुरु एफसी, एटीके मोहन बागान, चेन्नईयिन एफसी, ईस्ट बंगाल, हैदराबाद एफसी, केरला ब्लास्टर्स एफसी, मुंबई सिटी एफसी, ओडिशा एफसी और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी।

आई-लीग की टीमें - मोहम्मडन स्पोर्टिंग, नेरोका एफसी, राजस्थान यूनाइटेड एफसी और सुदेवा दिल्ली एफसी।

आर्म्ड फोर्स की टीमें - आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स।





Durand Cup 2022 ग्रुप ए टेबल टीम मैच जीत हार ड्रा अंक एफसी गोवा मोहम्मडन स्पोर्टिंग बेंगलुरु एफसी इंडियन एयर फोर्स जमशेदपुर एफसी

ग्रुप ए फिक्सचर 16 अगस्त, मंगलवार

मोहम्मडन एससी बनाम एफसी गोवा – शाम 7:00 बजे से



17 अगस्त, बुधवार

जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी - दोपहर 2:30 बजे से



19 अगस्त, शुक्रवार

एफसी गोवा बनाम इंडियन एयर फोर्स - दोपर 3:00 बजे से



21 अगस्त, रविवार

मोहम्मडन एससी बनाम जमशेदपुर एफसी – शाम 6:00 बजे से



23 अगस्त, मंगलवार

बेंगलुरु एफसी बनाम इंडियन एयर फोर्स – शाम 6:00 बजे से



26 अगस्त, शुक्रवार

जमशेदपुर एफसी बनाम एफसी गोवा – शाम 6:00 बजे से



27 अगस्त, शनिवार

मोहम्मडन एससी बनाम इंडियन एयर फोर्स – दोपहर 3:00 बजे से



1 सितंबर, गुरुवार

जमशेदपुर एफसी बनाम इंडियन एयर फोर्स - शाम 6:00 बजे से



2 सितंबर, शुक्रवार

मोहम्मडन एससी बनाम बेंगलुरु एफसी – शाम 6:00 बजे से



Durand Cup 2022 ग्रुप बी टेबल मोहम्मडन एससी बनाम एफसी गोवा – शाम 7:00 बजे सेजमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी - दोपहर 2:30 बजे सेएफसी गोवा बनाम इंडियन एयर फोर्स - दोपर 3:00 बजे सेमोहम्मडन एससी बनाम जमशेदपुर एफसी – शाम 6:00 बजे सेबेंगलुरु एफसी बनाम इंडियन एयर फोर्स – शाम 6:00 बजे सेजमशेदपुर एफसी बनाम एफसी गोवा – शाम 6:00 बजे सेमोहम्मडन एससी बनाम इंडियन एयर फोर्स – दोपहर 3:00 बजे सेजमशेदपुर एफसी बनाम इंडियन एयर फोर्स - शाम 6:00 बजे सेमोहम्मडन एससी बनाम बेंगलुरु एफसी – शाम 6:00 बजे से

टीम मैच जीत हार ड्रा अंक ईस्ट बंगाल एटीके मोहन बागान मुंबई सिटी एफसी राजस्थान यूनाइटेड एफसी इंडियन नेवी

ग्रुप बी फिक्सचर 18 अगस्त, गुरुवार

मुंबई सिटी एफसी बनाम इंडियन नेवी- दोपहर 3:00 बजे से



20 अगस्त, शनिवार

एटीके मोहन बागान बनाम राजस्थान यूनाइटेड एफसी – शाम 6:00 बजे से



22 अगस्त, सोमवार

ईस्ट बंगाल बनाम इंडियन नेवी – शाम 6:00 बजे से



24 अगस्त, बुधवार

एटीके मोहन बागान बनाम मुंबई सिटी एफसी – शाम 6:00 बजे से



25 अगस्त, गुरुवार

ईस्ट बंगाल बनाम राजस्थान यूनाइटेड एफसी – शाम 6:00 बजे से



28 अगस्त, रविवार

ईस्ट बंगाल बनाम एटीके मोहन बागान – शाम 6:00 बजे से



29 अगस्त, सोमवार

मुंबई सिटी एफसी बनाम राजस्थान यूनाइटेड एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



31 अगस्त, बुधवार

एटीके मोहन बागान बनाम इंडियन नेवी – शाम 6:00 बजे से



3 सितंबर, शनिवार

आर्मी रेड बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



4 सितंबर, रविवार

आर्मी ग्रीन बनाम ओडिशा एफसी – शाम 6:00 बजे से



5 सितंबर, सोमवार

राजस्थान यूनाइटेड एफसी बनाम इंडियन नेवी – दोपहर 3:00 बजे से



मुंबई सिटी एफसी बनाम इंडियन नेवी- दोपहर 3:00 बजे सेएटीके मोहन बागान बनाम राजस्थान यूनाइटेड एफसी – शाम 6:00 बजे सेईस्ट बंगाल बनाम इंडियन नेवी – शाम 6:00 बजे सेएटीके मोहन बागान बनाम मुंबई सिटी एफसी – शाम 6:00 बजे सेईस्ट बंगाल बनाम राजस्थान यूनाइटेड एफसी – शाम 6:00 बजे सेईस्ट बंगाल बनाम एटीके मोहन बागान – शाम 6:00 बजे सेमुंबई सिटी एफसी बनाम राजस्थान यूनाइटेड एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेएटीके मोहन बागान बनाम इंडियन नेवी – शाम 6:00 बजे सेआर्मी रेड बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेआर्मी ग्रीन बनाम ओडिशा एफसी – शाम 6:00 बजे सेराजस्थान यूनाइटेड एफसी बनाम इंडियन नेवी – दोपहर 3:00 बजे से

Durand Cup 2022 ग्रुप सी टेबल टीम मैच जीत हार ड्रा अंक नेरोका एफसी ट्राउ एफसी हैदराबाद एफसी चेन्नईयिन एफसी आर्मी रेड

ग्रुप सी फिक्सचर

18 अगस्त, गुरुवार

नेरोका एफसी बनाम ट्राउ एफसी – शाम 6:00 बजे से



20 अगस्त, शनिवार

चेन्नईयिन एफसी बनाम आर्मी रेड – दोपहर 3:00 बजे से



22 अगस्त, सोमवार

ट्राउ एफसी बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



24 अगस्त, बुधवार

आर्मी रेड बनाम नेरोका एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



26 अगस्त, शुक्रवार

हैदराबाद एफसी बनाम चेन्नईयन एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



28 अगस्त, रविवार

ट्राउ एफसी बनाम आर्मी रेड – दोपहर 3:00 बजे से



30 अगस्त, मंगलवार

नेरोका एफसी बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



1 सितंबर, गुरुवार

ट्राउ एफसी बनाम चेन्नईयिन एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



3 सितंबर, शनिवार

आर्मी रेड बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



5 सितंबर, सोमवार

नेरोका एफसी बनाम चेन्नईयिन एफसी – शाम 6:00 बजे से



नेरोका एफसी बनाम ट्राउ एफसी – शाम 6:00 बजे सेचेन्नईयिन एफसी बनाम आर्मी रेड – दोपहर 3:00 बजे सेट्राउ एफसी बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेआर्मी रेड बनाम नेरोका एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेहैदराबाद एफसी बनाम चेन्नईयन एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेट्राउ एफसी बनाम आर्मी रेड – दोपहर 3:00 बजे सेनेरोका एफसी बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेट्राउ एफसी बनाम चेन्नईयिन एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेआर्मी रेड बनाम हैदराबाद एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेनेरोका एफसी बनाम चेन्नईयिन एफसी – शाम 6:00 बजे से

Durand Cup 2022 ग्रुप डी टेबल टीम मैच जीत हार ड्रा अंक ओडिशा एफसी नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी केरला ब्लास्टर्स एफसी सुदेवा दिल्ली एफसी आर्मी ग्रीन

ग्रुप डी फिक्सचर 17 अगस्त, बुधवार

जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी - दोपहर 2:30 बजे से



19 अगस्त, शुक्रवार

सुदेवा दिल्ली एफसी बनाम केरला ब्लास्टर्स एफसी - शाम 6:00 बजे से



21 अगस्त, रविवार

नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम आर्मी ग्रीन – दोपहर 3:00 बजे से



23 अगस्त, मंगलवार

ओडिशा एफसी बनाम केरला ब्लास्टर्स एफसी - दोपहर 3:00 बजे से



25 अगस्त, गुरुवार

आर्मी ग्रीन बनाम सुदेवा दिल्ली एफसी – दोपहर 3:00 बजे से



27 अगस्त, शनिवार

नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम केरला ब्लास्टर्स एफसी – शाम 6:00 बजे से



29 अगस्त, सोमवार

ओडिशा एफसी बनाम सुदेवा दिल्ली एफसी – शाम 6:00 बजे से



31 अगस्त, बुधवार

केरला ब्लास्टर्स एफसी बनाम आर्मी ग्रीन – दोपहर 3:00 बजे से



2 सितंबर, शुक्रवार

नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम सुदेवा दिल्ली – दोपहर 3:00 बजे से



4 सितंबर, रविवार

आर्मी ग्रीन बनाम ओडिशा एफसी – शाम 6:00 बजे से



जमशेदपुर एफसी बनाम बेंगलुरु एफसी - दोपहर 2:30 बजे सेसुदेवा दिल्ली एफसी बनाम केरला ब्लास्टर्स एफसी - शाम 6:00 बजे सेनॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम आर्मी ग्रीन – दोपहर 3:00 बजे सेओडिशा एफसी बनाम केरला ब्लास्टर्स एफसी - दोपहर 3:00 बजे सेआर्मी ग्रीन बनाम सुदेवा दिल्ली एफसी – दोपहर 3:00 बजे सेनॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम केरला ब्लास्टर्स एफसी – शाम 6:00 बजे सेओडिशा एफसी बनाम सुदेवा दिल्ली एफसी – शाम 6:00 बजे सेकेरला ब्लास्टर्स एफसी बनाम आर्मी ग्रीन – दोपहर 3:00 बजे सेनॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम सुदेवा दिल्ली – दोपहर 3:00 बजे सेआर्मी ग्रीन बनाम ओडिशा एफसी – शाम 6:00 बजे से