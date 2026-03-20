20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

बांग्लादेश के नक्शे-कदम पर चला ईरान! US में होने वाले वर्ल्डकप का कर सकता है बॉयकॉट

Israel-Iran War effect on FIFA World Cup 2026: ईरान फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज (Mehdi Taj) ने एलान किया है कि ईरानी टीम फीफा विश्व कप 2026 में हिस्सा लेगी, लेकिन अमेरिका में होने वाले अपने तीनों ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। वे मैचों को मेक्सिको शिफ्ट कराने के लिए फीफा से बातचीत कर रहे हैं। मेक्सिको तैयार है, अंतिम फैसला फीफा का होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Mar 20, 2026

Iran Football fans

ईरानी फुटबॉल फैंस (Image: IANS)

Israel-Iran War effect on FIFA World Cup2026: खेल और राजनीति के बीच की लकीर एक बार फिर धुंधली पड़ती दिख रही है। क्रिकेट में बंग्लादेश ने भारत में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। इसके बाद अब फुटबॉल की दुनिया में भी एक बड़ा सियासी भूचाल आया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वह फीफा विश्व कप 2026 के अमेरिका में होने वाले अपने तीनों ग्रुप मैचों में नहीं उतरेगा।

ईरान के फुटबॉल फेडरेशन (FFIRI) के अध्यक्ष मेहदी ताज (Mehdi Taj) ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि वे विश्व कप का नहीं, अमेरिका का बहिष्कार करेंगे। ईरानी टीम अपने ग्रुप G के सभी तीन मुकाबले अमेरिका की धरती पर खेलने से इनकार कर चुकी है और फीफा से इन मैचों को मेक्सिको में कराने की मांग कर रही है।

ईरान के मैचों का शेड्यूल

ईरान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है और भारतीय समयानुसार 16 जून की सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच 22 जून को रात 12:30 बजे बेल्जियम के खिलाफ खेला जाएगा। तीसरा और अंतिम ग्रुप मुकाबला 26 जून को सिएटल के लूमेन फील्ड स्टेडियम में मिस्र के खिलाफ होगा, जो 27 जून की सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। यानी ईरान के सभी तीन ग्रुप मैच अब तक अमेरिकी धरती पर खेले जाने की योजना है, दो लॉस एंजेलिस में और एक सिएटल में।​​​​​​​​​​​​​​​​

ट्रंप के बयान ने डाला आग में घी

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरु हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जंग के बीच बयान देते हुए कहा था कि ईरानी खिलाड़ियों का अमेरिका में खेलना उनकी "जान और सुरक्षा" के लिहाज से अनुचित हो सकता है। हालांकि बाद में ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि खतरा अमेरिका की तरफ से नहीं होगा, लेकिन मेहदी ताज ने इस बयान को ही आधार बनाते हुए मैच का वेन्यू बदलने की मांग की।

गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ने फरवरी के अंत में ईरान पर हमला शुरु किया था जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, और इसी पृष्ठभूमि में ईरान की विश्व कप भागीदारी पर सवाल खड़े होने लगे थे। ताज ने यह भी बताया कि ईरानी टीम फिलहाल तुर्किये में प्रशिक्षण शिविर में है और वहां नाइजीरिया तथा कोस्टा रिका के खिलाफ दो फ्रैंडली मैच भी खेलेगी।

मेक्सिको ने बढ़ाया हाथ, मगर फैसला फीफा के हाथ में

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम ने मंगलवार को कहा कि उनका देश ईरान के ग्रुप मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेक्सिको दुनिया के हर देश के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि मैचों के वेन्यू में कोई भी बदलाव करने का अधिकार फीफा का ही है और अंतिम निर्णय उसी का होगा।

फीफा ने अपने बयान में कहा है कि वह ईरानी फेडरेशन के साथ संपर्क में है, लेकिन उनकी प्राथमिकता यही है कि सभी टीमें 6 दिसंबर 2025 को घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार ही मैदान में उतरें। फीफा विश्व कप 2026 का आगाज 11 जून से होना है और फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में हो रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Sports News

Sports news In Hindi

US Israel Iran War

Published on:

20 Mar 2026 05:58 pm

Hindi News / Sports / Football News / बांग्लादेश के नक्शे-कदम पर चला ईरान! US में होने वाले वर्ल्डकप का कर सकता है बॉयकॉट

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

US Israel Iran War

FIFA World Cup: जंग का असर फुटबॉल वर्ल्ड कप पर, ईरान ने अमेरिका जाने से किया इनकार…

फुटबॉल

Champions League: बायर्न ने अटलांटा को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, रियल मैड्रिड से होगा मुकाबला

फुटबॉल

‘भारतीय फुटबॉल को बचाओ’: सुनील छेत्री समेत कई खिलाड़ियों ने वीडियो पोस्ट कर फीफा से लगाई मदद की गुहार

Sunil Chhetri
फुटबॉल

Premier league: चेल्सी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा

फुटबॉल

पेले और माराडोना से भी आगे की दीवानगी, कोलकाता में मेसी को देखने उमड़ा सैलाब

Lionel messi
फुटबॉल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.