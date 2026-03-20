बांग्लादेश के नक्शे-कदम पर चला ईरान! US में होने वाले वर्ल्डकप का कर सकता है बॉयकॉट

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरु हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जंग के बीच बयान देते हुए कहा था कि ईरानी खिलाड़ियों का अमेरिका में खेलना उनकी "जान और सुरक्षा" के लिहाज से अनुचित हो सकता है। हालांकि बाद में ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि खतरा अमेरिका की तरफ से नहीं होगा, लेकिन मेहदी ताज ने इस बयान को ही आधार बनाते हुए मैच का वेन्यू बदलने की मांग की।



गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ने फरवरी के अंत में ईरान पर हमला शुरु किया था जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, और इसी पृष्ठभूमि में ईरान की विश्व कप भागीदारी पर सवाल खड़े होने लगे थे। ताज ने यह भी बताया कि ईरानी टीम फिलहाल तुर्किये में प्रशिक्षण शिविर में है और वहां नाइजीरिया तथा कोस्टा रिका के खिलाफ दो फ्रैंडली मैच भी खेलेगी।