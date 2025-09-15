UP Crime : दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़

पूछताछ में दोनों ने अपने नाम योगेश और रोहन निवासी करोलनगर बताए। पुलिस के अनुसार इनके पास जो स्कूटी मिली उसे इन्होंने वैब सिटी से चोरी की थी। गोली लगने से घायल हुए योगेश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही पेशेवर आरोपी है। योगेश पर 16 से अधिक मुकदमें चल रहे हैं और रोहन पर भी छह से अधिक मुकदमें चल रहे हैं। पुलिस अब इनसे विस्तार से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों किसी अन्य वारदात को अंजाम देने वाले थे। यही वजह रही कि दोनों पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे।