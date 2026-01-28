छत पर प्रेमी जोड़ा, नीचे ग्रामीण…प्रेमिका से मिलने गया युवक धराया, हाथ पकड़ कर कूदे नीचे…दोनों की हालत गंभीर

फोटो सोर्स: पत्रिका, घायल युवक
गोरखपुर के खजनी थानाक्षेत्र में प्रेमिका के घर में चोरी-छिपे मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने घेर लिया। पिटाई के डर में युवक ने प्रेमिका का हाथ पकड़ कर दूसरी मंजिल की छत से छलांग लगा दी।
काफी ऊंचाई से गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत देख लोगों ने एंबुलेंस बुलाई। इलाज के लिए जिला अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों से अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है।
जानकारी के मुताबिक खजनी थानाक्षेत्र में रहने वाली युवती का संतकबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली निवासी विशाल अफेयर चल रहा था। रविवार को विशाल, प्रेमिका के गांव में एक तेरहवीं संस्कार में शामिल होने आया था। इस दौरान वह चोरी-छिपे प्रेमिका के घर पहुंच गया। तभी गांव के अन्य लोगों को इस बात की भनक लगी।
ग्रामीण लड़की के घर पर जुट गए और उसे बाहर निकलने की आवाज देने लगे। उधर, लड़की के घर वाले भी छत पर चढ़े, चारों ओर से घिरता देख युवक डर गया। इसी दौरान रात करीब 11 बजे युवक और लड़की दोनों हाथ पकड़ कर छत से नीचे कूद गए। गिरने के बाद चोट के कारण दोनों तड़पने लगे, लड़की बेहोश गई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर काफी भीड़ लग गई।
ग्रामीणों ने एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। डॉक्टर ने बताया दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, ऊंचाई से गिरने से दोनों की कमर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आईं। कुछ लोगों ने बताया कि लड़की की शादी जून में किसी दूसरे जगह तय थी। युवक उससे मिलने के लिए घर आया था।
ग्रामीणों को यह बात पता लगते ही यह घटना हो गई। खजनी थाना इंचार्ज जयंत कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
