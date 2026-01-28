छत पर प्रेमी जोड़ा, नीचे ग्रामीण…प्रेमिका से मिलने गया युवक धराया, हाथ पकड़ कर कूदे नीचे…दोनों की हालत गंभीर

ग्रामीण लड़की के घर पर जुट गए और उसे बाहर निकलने की आवाज देने लगे। उधर, लड़की के घर वाले भी छत पर चढ़े, चारों ओर से घिरता देख युवक डर गया। इसी दौरान रात करीब 11 बजे युवक और लड़की दोनों हाथ पकड़ कर छत से नीचे कूद गए। गिरने के बाद चोट के कारण दोनों तड़पने लगे, लड़की बेहोश गई। इस घटना के बाद घटनास्थल पर काफी भीड़ लग गई।