8 years of Yogi govt: CM Yogi ने कहा ‘एक जिला एक माफिया’ नीति को एक जिला एक मेडिकल कॉलेज में बदला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकारों की एक जिला एक माफिया की नीति को एक जिला एक मेडिकल कॉलेज से बदल दिया है। CM Yogi ने उत्तर प्रदेश में सरकार के 8 साल पूरे होने पर 2017 से अबतक अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई।

One District One Mafia to One District One Medical College: उत्तर प्रदेश में एनडीए (NDA) सरकार के ‘सेवा, सुरक्षा और सुशासन’ के आठ साल पूरे होने पर गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 से अब तक की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। CM ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली सरकारों की ‘‘एक जिला एक माफिया’’ की नीति को ‘‘एक जिला एक मेडिकल कॉलेज’’ से बदल दिया है और इससे पूरे राज्य में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया को बढ़ावा दिया। हमने इस नीति को बदला और वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज दिया है।

