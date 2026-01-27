27 जनवरी 2026,

मंगलवार

गोरखपुर

UGC नियमों पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का जातिवाद पर बड़ा बयान, जानें क्या बोले

CM Yogi Adityanath on caste politics : UGC कानून को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 27, 2026

UGC के नियमों पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, PC- IANS

गोरखपुर : UGC के नए नियमों को लेकर देशभर में सवर्ण समाज का विरोध तेज होता जा रहा है। सामान्य वर्ग सड़कों पर उतरकर भाजपा और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद और परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है।

गोरखपुर में रेल उपरिगामी सेतु और 4 लेन मार्ग पर बने फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब-जब प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होती है, तब-तब परिवारवादी और जातिवादी ताकतें अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करती हैं।

‘उपद्रवियों से कैसे निपटती है यूपी सरकार, यह उन्हें पता है’

सीएम योगी ने कहा, 'जब विकास आगे बढ़ता है तो ये लोग फिर सिर उठाते हैं। इनके आका भी पीछे से कहते होंगे कि पैसा लिया है तो कुछ उपद्रव करो। लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों से कैसे निपटती है।' मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, बल्कि उत्सव प्रदेश बन चुका है।

‘जातिवादी राजनीति करने वाले बने दंगाइयों के हमदर्द’

सीएम योगी ने जातिवादी राजनीति करने वालों पर हमला बोलते हुए कहा, 'जो लोग जाति के नाम पर राजनीति करते थे, वही आज दंगाइयों के हमदर्द बन गए हैं। जब दंगाइयों को खदेड़ दिया गया है, तो उनके समर्थक बेचैन हो गए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कभी दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, वे आज परेशान हैं क्योंकि प्रदेश दंगा-मुक्त हो चुका है।

‘2017 से पहले यूपी में डर का माहौल था’

मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में भय, अराजकता और दंगे आम बात थे। 'बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, व्यापारी डर में जीते थे। जाति के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था।'

सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है और गोरखपुर की पहचान अब मच्छर और इंसेफेलाइटिस नहीं, बल्कि विकास से होती है।

UGC के नए नियम की अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से हो रही तुलना…? जानिए ऐसा क्यों
लखनऊ
image

Published on:

27 Jan 2026 09:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / UGC नियमों पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का जातिवाद पर बड़ा बयान, जानें क्या बोले

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

जब भरी सभा में रविकिशन बोले…हमें पगलाओ मत, सीएम योगी भी चौंके…फिर मंच पर लगे ठहाके

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

लापरवाह बनी रही थाना पुलिस… लुटती रही किशोरी की अस्मत, SSP ने थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में राह हुई आसान, जाम से मिला निजात…सीएम योगी ने फ्लाईओवर और रेलवे ब्रिज का किया लोकार्पण

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में सवर्ण छात्रों ने राष्ट्रपति को खून से लिखा ज्ञापन, पूरे देश में यह आंदोलन फैलने की दिए चेतावनी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पीड़ितों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संकल्पित, सबको मिलेगा इलाज में आर्थिक मदद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
