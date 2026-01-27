UGC नियमों पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी का जातिवाद पर बड़ा बयान, जानें क्या बोले

सीएम योगी ने जातिवादी राजनीति करने वालों पर हमला बोलते हुए कहा, 'जो लोग जाति के नाम पर राजनीति करते थे, वही आज दंगाइयों के हमदर्द बन गए हैं। जब दंगाइयों को खदेड़ दिया गया है, तो उनके समर्थक बेचैन हो गए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कभी दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे, वे आज परेशान हैं क्योंकि प्रदेश दंगा-मुक्त हो चुका है।