रंग-बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमग हुए सरकारी भवन

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झालरों की रोशनी से सरकारी कार्यालय जगमग हो गए। जिले में स्वाधीनता दिवस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं 15 अगस्त की सुबह ध्वजारोहण को लेकर उत्साहित हैं। ऐसे में शहर के तमाम सरकारी कार्यालयो एडीजी जोन, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी आवास, नगर निगम, सदर तहसील समेत जिले के सभी पुलिस थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है।