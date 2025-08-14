Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

रंग-बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमग हुए सरकारी भवन

एडीजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसएसपी-डीएम, नगर निगम सदर तहसील कार्यालय समेत जिले के सभी पुलिस थाने सज-धज कर तैयार, स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 14, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, रंग बिरंगे रोशनियों से नहा उठे सरकारी भवन

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झालरों की रोशनी से सरकारी कार्यालय जगमग हो गए। जिले में स्वाधीनता दिवस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं 15 अगस्त की सुबह ध्वजारोहण को लेकर उत्साहित हैं। ऐसे में शहर के तमाम सरकारी कार्यालयो एडीजी जोन, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी आवास, नगर निगम, सदर तहसील समेत जिले के सभी पुलिस थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है।

आजादी के जश्न को लेकर हर कोई उत्साहित

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर निगम एवं तहसील सदर कार्यालय व कलेक्ट्रेट स्वाधीनता दिवस के लिए सज धज कर तैयार है। आजादी के जश्न को लेकर हर व्यक्ति उत्साहित है। ऐसे में सरकारी इमारतो को रंग-बिरंगे झालरों से सजाया गया है, जो रात के अंधेरे में जगमग रोशनी से लोगों का मन मोह लिये।

रोशनी से जगमग आए नजर

इतना ही नहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्र के तमाम सरकारी भवनों समेत सभी पुलिस थानों को भी स्वतंत्रता दिवस के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जो रात के पहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आये। मालूम हो कि 15 अगस्त की सुबह जिलाधिकारी कार्यालय समेत सभी सरकारी भवनों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के भवनो पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी।

14 Aug 2025 10:26 am

Gorakhpur / रंग-बिरंगे झालरों की रोशनी से जगमग हुए सरकारी भवन

