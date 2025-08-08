8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

गोरखपुर

रंग लाई राहुल तिवारी की मेहनत, CM योगी ने मामले का लिया संज्ञान…जानीपुर को ब्लॉक बनाने के लिए शासन स्तर पर कवायद तेज

गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित जानीपुर को ब्लॉक का दर्जा मिलने का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। शासन स्तर पर जानीपुर को ब्लॉक बनाने की कवायद तेज हो गई है।

गोरखपुर

anoop shukla

Aug 08, 2025

Up news, patrika news, gorakhpur
फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी से जानीपुर ब्लॉक बनाने की मांग

गोरखपुर जिले का दक्षिणांचल क्षेत्र बड़े भूभाग पर फैला है जिसकी सीमाएं आजमगढ़, देवरिया, संतकबीर नगर जिले से लगती हैं। इसी दक्षिणांचल में स्थित जानीपुर को ब्लॉक का दर्जा मिलने का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। शासन स्तर पर जानीपुर को ब्लॉक बनाने की कवायद तेज हो गयी है।

जानीपुर ब्लॉक बनने से हजारों लोगों को मिलेगी राहत

जानीपुर को ब्लॉक बनाने से यहां हजारों लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए कौड़ीराम ब्लॉक व जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। जानीपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों को भी पंख लगेंगे। बता दें कि जानीपुर फिलहाल कौड़ीराम ब्लॉक का हिस्सा है।

एक दशक से चल रही है मांग

जानीपुर को ब्लॉक बनाने की मांग लगभग एक दशक से चली आ रही है। नए ब्लॉक के लिए जमीन की पहचान, भवन, पंचायत भवन, आवास, राजस्व निरीक्षण आदि आवश्यक प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके बावजूद जानीपुर को ब्लॉक बनाने के प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी।

सह मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने सीएम योगी से की मुलाकात

बीते दिनों गोरखपुर प्रवास पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भाजपा के क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने मुलाकात कर उन्हें पत्र सौंपकर जानीपुर को ब्लॉक का दर्जा दिलाने का अनुरोध किया था। राहुल तिवारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जानीपुर ब्लॉक बनने का हर मानक पूरा करता है।

कृषि और रोजगार में आएगी मजबूती

ब्लॉक नहीं बनने से यहां के हजारों लोगों को अपने कार्यों के लिए कौड़ीराम ब्लॉक व जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। जानीपुर को ब्लॉक बनाने से इस क्षेत्र में कृषि और रोजगार में मजबूती आएगी। इस क्षेत्र के सैकड़ों लोग विदेशों में रोजगार कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी योगदान कर रहे हैं।

सीएम ने त्वरित कार्यवाही के लिए अधिकारियों को दिया निर्देश

मुख्यमंत्री ने राहुल तिवारी के अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। 28 जुलाई को राहुल तिवारी का पत्र अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग को संदर्भित किया गया।

जानीपुर क्षेत्र में हर्ष का माहौल

पांच अगस्त को चंद्रिका प्रसाद, उप सचिव ग्राम्य विकास विभाग ने संबंधित आयुक्त को निर्देशित किया कि वे राहुल तिवारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करते हुए आवश्यक प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराएं। हजारों क्षेत्रवासी अब आश्वस्त हैं कि जानीपुर को ब्लॉक बनाए जाने को लेकर कहा कि कोई अड़चनें अब आड़े नहीं आएंगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Aug 2025 11:51 pm

Published on:

08 Aug 2025 11:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / रंग लाई राहुल तिवारी की मेहनत, CM योगी ने मामले का लिया संज्ञान…जानीपुर को ब्लॉक बनाने के लिए शासन स्तर पर कवायद तेज

