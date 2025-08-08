रंग लाई राहुल तिवारी की मेहनत, CM योगी ने मामले का लिया संज्ञान…जानीपुर को ब्लॉक बनाने के लिए शासन स्तर पर कवायद तेज

मुख्यमंत्री ने राहुल तिवारी के अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। 28 जुलाई को राहुल तिवारी का पत्र अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग को संदर्भित किया गया।