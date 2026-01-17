बेख़ौफ़ थार सवारों ने जिला जेल के गेट से युवक को किया अगवा, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप

काफी देर बाद तक इस घटना का मां सीमा देवी को अंदाजा नहीं हो सका। करीब एक घंटे बाद अमन ने अपने पिता जितेंद्र को फोन किया और सहमी हुई आवाज में बोला कि उसे बदमाशों ने अगवा किया… है और चार लाख रुपये लेकर आने को कहा।पिता ने बोला को इतने रुपए नहीं हैं तब आरोपियों ने दबाव बनाते हुए 70 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी। इस घटना के बाद परिजन भी सहम गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई।