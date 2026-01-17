बेख़ौफ़ थार सवारों ने जिला जेल के गेट से युवक को किया अगवा, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, युवक का अपहरण
शनिवार को बेखौफ बदमाशों ने जिला कारगार के गेट से ही युवक का अपहरण कर लिया और थार में बैठाकर फरार हो गए। अपहरण के बाद पिता से चार लाख फिरौती मांगी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के सेट घनघना उठे और पुलिस के घेराबंदी करने पर युवक को सिकरीगंज में लिंक एक्सप्रेस-वे पर आरोपित छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिली है कि पुलिस ने देर शाम बाराबंकी में उन्हें दबोच लिया।
जानकारी के मुताबिक खोराबार क्षेत्र के भैंसहा बाढ़न गांव निवासी अमन कुमार शनिवार सुबह जेल में बंद अपने छोटे भाई हर्ष से मिलने के लिए मां सीमा देवी के साथ पहुंचा था। दोनों मुलाकाती लाइन में खड़े थे। इसी दौरान थार और स्कूटी से पहुंचे पांच युवकों ने बातचीत के लिए अमन को बुलाया। कुछ देर तक बातचीत के बाद जबरन थार में बैठाया गया और कौआबाग की ओर निकल गए।
काफी देर बाद तक इस घटना का मां सीमा देवी को अंदाजा नहीं हो सका। करीब एक घंटे बाद अमन ने अपने पिता जितेंद्र को फोन किया और सहमी हुई आवाज में बोला कि उसे बदमाशों ने अगवा किया… है और चार लाख रुपये लेकर आने को कहा।पिता ने बोला को इतने रुपए नहीं हैं तब आरोपियों ने दबाव बनाते हुए 70 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी। इस घटना के बाद परिजन भी सहम गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई।
पुलिस ने जिला कारगार के गेट और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। थार की पहचान होते ही सर्विलांस टीम एक्टिव हुई और गाड़ी की लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। पुलिस की घेराबंदी कसती देख आरोपित दोपहर करीब दो बजे लिंक एक्सप्रेस-वे पर सिकरीगंज क्षेत्र में अमन को उतारकर फरार हो गए।
छानबीन में सामने आया कि अपहरण में शामिल युवक रामगढ़ताल क्षेत्र के बड़गो गांव के रहने वाले हैं। अमन के बड़े पिता से उनका लेनदेन को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था, उसी रंजिश में अपहरण की साजिश रची गई।सूचना मिली कि देर शाम पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को बाराबंकी जिले से दबोच लिया।
पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी सामने आया कि अमन, उसके पिता जितेंद्र और भाई हर्ष पहले हत्या की कोशिश के मामले में जेल भेजे जा चुके हैं। इस मामले में बीते वर्ष के दस अप्रैल गांव के एक व्यक्ति ने हत्या की कोशिश, मारपीट, बलवा और धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था।
अमन और उसके पिता एक सप्ताह पहले ही जमानत पर छूटे थे। इतना ही नहीं अमन पर चोरी और हत्या की कोशिश के चार आपराधिक केस दर्ज हैं। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि लेनदेन के विवाद में घटना होने की बात सामने आयी है। पुलिस जांच कर रही है जल्द ही असल वजह सामने आ जायेगा।
