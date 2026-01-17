यूपी के इस जिले में फिर गरजेगा बुलडोजर: सरकारी जमीन पर बने मदरसे और मकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Illegal construction bulldozer action Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। प्रशासन ने एक बार फिर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की जांच में हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में एक मदरसा और एक मकान सरकारी भूमि पर बने पाए गए हैं, जिसके बाद इन्हें हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।