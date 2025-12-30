सुधरो, या यूपी छोड़ो…बाहुबलियों-माफियाओं की उलटी गिनती शुरू, सीएम योगी का फरमान जारी

CM Yogi Action Plan For Thugs and Mafia in UP: यूपी में बाहुबलियों और माफियाओं के लिए 2026 खतरे से भरा रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान बाहुबलियों और माफियाओं को लेकर एक बार फिर अपनी मंसा साफ कर दी है। योगी साफ कर दिया है कि यूपी में जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं और बाहुबलियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। ऐसा करने वाले बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जनता दर्शन के दौरान योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ-साथ अधिकारियों से कहा कि तय समय के अंदर लोगों की शिकायतों का निदान किया जाए और कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।