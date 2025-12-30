सुधरो, या यूपी छोड़ो…बाहुबलियों-माफियाओं की उलटी गिनती शुरू, सीएम योगी का फरमान जारी

यूपी में बाहुबलियों पर योगी का वार Source- X
CM Yogi Action Plan For Thugs and Mafia in UP: यूपी में बाहुबलियों और माफियाओं के लिए 2026 खतरे से भरा रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान बाहुबलियों और माफियाओं को लेकर एक बार फिर अपनी मंसा साफ कर दी है। योगी साफ कर दिया है कि यूपी में जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं और बाहुबलियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। ऐसा करने वाले बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जनता दर्शन के दौरान योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ-साथ अधिकारियों से कहा कि तय समय के अंदर लोगों की शिकायतों का निदान किया जाए और कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बाहुबली या माफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहे हैं, तो उनपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी भी प्रकार से नरमी न बरती जाए। योगी ने साफ कहा दिया कि जो भी व्यक्ति यूपी में बाहुबली या माफिया बनने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए, सभी लोगों की समस्या समस्याएं सुनीं। हर समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और हर तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी ने फरियादियों से कहा कि सरकार आपके मदद के लिए है और आपकी हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। योगी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आपको बाहुबली या माफिया से डरने की जरूरत नहीं और ना ही घबराने की। योगी अक्सर सभाओं और आम कार्यक्रमों में कहते हैं कि बाहुबलियों-माफियाओं सुधरो, या यूपी छोड़ दो। योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी की किसी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
