30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सुधरो, या यूपी छोड़ो…बाहुबलियों-माफियाओं की उलटी गिनती शुरू, सीएम योगी का फरमान जारी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Anuj Singh

Dec 30, 2025

यूपी में बाहुबलियों पर योगी का वार

यूपी में बाहुबलियों पर योगी का वार Source- X

CM Yogi Action Plan For Thugs and Mafia in UP: यूपी में बाहुबलियों और माफियाओं के लिए 2026 खतरे से भरा रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान बाहुबलियों और माफियाओं को लेकर एक बार फिर अपनी मंसा साफ कर दी है। योगी साफ कर दिया है कि यूपी में जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं और बाहुबलियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। ऐसा करने वाले बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जनता दर्शन के दौरान योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ-साथ अधिकारियों से कहा कि तय समय के अंदर लोगों की शिकायतों का निदान किया जाए और कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए।

बाहुबलियों-माफियाओं पर सीएम योगी ने कही ये बातें

गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बाहुबली या माफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहे हैं, तो उनपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और किसी भी प्रकार से नरमी न बरती जाए। योगी ने साफ कहा दिया कि जो भी व्यक्ति यूपी में बाहुबली या माफिया बनने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।

किसी प्रकार से अपराध नहीं होगा बर्दाश्त

योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए, सभी लोगों की समस्या समस्याएं सुनीं। हर समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और हर तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योगी ने फरियादियों से कहा कि सरकार आपके मदद के लिए है और आपकी हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। योगी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आपको बाहुबली या माफिया से डरने की जरूरत नहीं और ना ही घबराने की। योगी अक्सर सभाओं और आम कार्यक्रमों में कहते हैं कि बाहुबलियों-माफियाओं सुधरो, या यूपी छोड़ दो। योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी की किसी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 08:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सुधरो, या यूपी छोड़ो…बाहुबलियों-माफियाओं की उलटी गिनती शुरू, सीएम योगी का फरमान जारी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रसिद्ध हट्ठी माता मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, कुशीनगर का इजरायल गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

“मैं गवर्नर का भाई हूं, DM भी मेरा काम नहीं रोकते”…बिजली विभाग के क्लर्क को हड़काया मनबढ़, आक्रोश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

वर्ष के अंतिम सोमवार को सीएम ने किया रुद्राभिषेक, जनता दर्शन में बोले…हर समस्या का होगा समाधान

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

आवश्यक हो तो वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करें, ठंड को देखते हुए खुद निर्णय लें अधिकारी : सीएम योगी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

एक मेडिकल स्टूडेंट ऐसा भी…ग्यारह साल से नहीं पास कर पाया फर्स्ट ईयर का एक्जाम, नहीं खाली कर रहा है हॉस्टल

Up news, gorakhpur news,
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.