इराक: अमरीकी दूतावास के पास रॉकेट से किए हमले

बगदाद। इराक स्थित अमरीका के ठिकानों पर फिर से मिसाइल हमले की खबर है। यह रॉकेट हमला इराक की राजधानी बगदाद स्थित दूतावास के पास हुआ। वहां एक नहीं कई मिसाइल दागी गईं। यूएस अधिकारी के अनुसार इराक में उनके ठिकानों पर यह बीते अक्टूबर से अब तक 19वां हमला है। फिलहाल अब तक यह जानकारी नहीं है कि कितने रॉकेट दागे गए और कितना नुकसान हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को इराक में अमरीका के सैन्य अड्डे पर रॉकेट से हमला हुआ था।

#BREAKING Rockets hit near US embassy in Iraq capital: US military source pic.twitter.com/CqquTuERpK