Cricketer Death : बैटिंग से पहले युवा क्रिकेटर की मौत, 2 महीने पहले हुई थी शादी

बैटिंग के इंतजार में 30 साल के क्रिकेटर की मौत

घटना गुना के बमोरी की है जहां क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान 30 साल के दीपक हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया है कि दीपक साथी खिलाड़ियों के साथ बैठकर अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा था इसी दौरान अचानक उसके सीने में दर्द हुआ और वो अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। दीपक को गिरता देख साथी खिलाड़ी हैरान रह गए और तुरंत उसे पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।

डॉक्टर ने कहा HE IS NO MORE

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने दीपक का चैकअप किया और जवाब दिया - He is no more..दीपक की अचानक मौत से सभी हैरान हैं। साथी खिलाड़ियों ने बताया कि दीपक की दो महीने पहले ही शादी हुई थी वो काफी फिट था और अच्छा क्रिकेट प्लेयर था। दीपक के पिता खेती किसानी से जुड़े हैं। दीपक की मौत के बाद साथी खिलाड़ी व उसके परिजन गहरे सदमे में हैं।