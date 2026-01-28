100 साल का रिकॉर्ड टूटा, घना कोहरा छाया, दो दिन बाद देगी कड़ाके की सर्दी

जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है। राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बना है। इन सिस्टम को अरब सागर से नमी मिल रही है, जिसकी वजह से मौसम बिगड़ गया। सुबह से शहर में बादल छा गए थे, लेकिन दोपहर में हल्की बारिश हुई। दोपहर में 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से हवा चली। काली घटाओं की वजह से अंधेरा छा गया। तेज हवा के कारण शहर की बिजली भी गुल हो गई। पेड़ों की टहनियां टूट गई। अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस से घटकर 19.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया और सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। कोल्ड के कारण दिन में सर्दी बढ़ गई। गर्म कपड़े निकल आए। देर शाम छाए कोहरे के कारण दृश्यता भी घट गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश थमने के बाद सीवियर कोल्ड डे का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञात है कि जनवरी 2024 में झमाझम बारिश हुई और 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।