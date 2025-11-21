14 दिन शेष: एप का वर्जन बदला, 2003 की पूरी सूची अपलोड नहीं, मतदाता व बीएलओ उलझे



Special Intensive Revision of Electoral Rolls मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को पूरा करने के लिए 14 दिन शेष बचे हैं। इन 14 दिन में बीएलओ को अपना काम पूरा करना है, लेकिन पुनरीक्षण कार्य शुरू होने से लेकर अब तक 10 ऐसी समस्याएं हैं, जो अभी बनी है। इन समस्याओं में मतदाता व बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) दोनों ही उलझे हुए हैं। इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया है। मतदाता को 2003 की सूची में नाम नहीं मिल रहा है, जबकि बीएलओ के लिए बार-बार नियम बदले गए। शुरुआत में जिस एप का प्रशिक्षण दिया था, उसमें बीच में बदलाव कर दिया। एप का अपडेट वर्जन आने पर बीएलओ को बताना पड़ रहा है, क्योंकि जिन कर्मचारियों को बीएलओ का काम दिया गया है। वह तकनीकी में मजबूत नहीं है। इसलिए उलझे हुए हैं। इस कारण गुरुवार तक 17.27 फीसदी पत्रक ही डिजिटल हो सके हैं।