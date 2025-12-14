एमपी में वरमाला के बाद दुल्हन ने तोड़ी शादी, बेरंग लौटी बारात

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक दुल्हन ने वरमाला के बाद शादी तोड़ दी और वो सात फेरों के लिए शादी के मंडप में नहीं आई। दूल्हे व बारातियों ने जब दुल्हन के पिता से बात की तो उन्होंने दूल्हे को दिव्यांग बताते हुए शादी नहीं करने की बात कही और आरोप है कि इस दौरान दुल्हन के पिता ने दूल्हा पक्ष से 10 लाख रुपये की डिमांड भी की। पैसे नहीं देने पर बारात को बंधक बना लिया। दूल्हे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।