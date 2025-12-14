एमपी में सरकारी क्वार्टर में फांसी पर लटका मिला हेड कॉन्स्टेबल, दूसरे कमरे में थी पत्नी

दरवाजा तोड़कर जब लोग कमरे में पहुंचे तो दीपक फांसी के फंदे पर झूले हुए थे। पत्नी पड़ोसियों की मदद से दीपक को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपक की दो बेटियां हैं 8 साल की परी और 5 साल की पूर्वी। घटना के समय दोनों बेटियां दादी के घर पर थीं। दीपक को पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, दीपक ने खुदकुशी का कदम क्यों उठाया फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पत्नी मेघा पति दीपक के खुदकुशी करने से सदमे में है।