एमपी में सरकारी क्वार्टर में फांसी पर लटका मिला हेड कॉन्स्टेबल, दूसरे कमरे में थी पत्नी

Head Constable Deepak Shriwas की जीवित अवस्था की तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक हेड कॉन्स्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रधान आरक्षक के सुसाइड करने की खबर से विभाग में हड़कंप मच गया। घटना बहोड़पुर थाना इलाके में स्थित पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर की है। घटना के वक्त घर में प्रधान आरक्षक की पत्नी भी थीं जो दूसरे कमरे में थीं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब आरक्षक ने कमरे का गेट नहीं खोला तो पत्नी ने पड़ोसियों को बताया और कमरे का दरवाजा तोड़ने पर प्रधान आरक्षक फांसी के फंदे पर झूलते मिला।
ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में रहने वाले प्रधान आरक्षक दीपक श्रीवास ने अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपक श्रीवास वर्तमान में थाटीपुर थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। दीपक की पत्नी मेघा ने पुलिस को बताया कि ड्यूटी से लौटने के बाद उन्होंने पति दीपक से खाने के बारे में पूछा तो दीपक ने कहा कि कपड़े बदलकर आता हूं और कमरे में चले गए। कुछ देर बाद उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। काफी देर तक दीपक ने दरवाजा नहीं खोला तो उसे चिंता हुई और उसने पड़ोसियों को बुलाया।
दरवाजा तोड़कर जब लोग कमरे में पहुंचे तो दीपक फांसी के फंदे पर झूले हुए थे। पत्नी पड़ोसियों की मदद से दीपक को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दीपक की दो बेटियां हैं 8 साल की परी और 5 साल की पूर्वी। घटना के समय दोनों बेटियां दादी के घर पर थीं। दीपक को पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, दीपक ने खुदकुशी का कदम क्यों उठाया फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पत्नी मेघा पति दीपक के खुदकुशी करने से सदमे में है।
