ग्वालियर

172 सड़कों का सर्वे शुरु, 80 मीटर तक चौड़ी होंगी सड़कें

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर की 172 सड़कों का सर्वे शुरु कर दिया गया है।

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Dec 14, 2025

gwalior news

पत्रिका फाइल फोटो

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में सड़क चौड़ीकरण की फाइलें सालों से लटकी पड़ी हैं। मास्टर प्लान 2035 में जिन 115 महत्वपूर्ण सड़कों को आम जनता की सुविधा और ट्रैफिक प्रेशर को देखते हुए चौड़ा होना था। ऐसे में भोपाल से टीडीआर नियम 2018 के अतंर्गत ग्वालियर में मास्टर प्लान 2035 में शामिल सड़कों का सर्वेक्षण मांगा गया है।

172 सड़कों का सर्वे शुरु

नगर निगम ने साल 2022 में मास्टर प्लान बनाने के दौरान 57 सडक़ों को जोड़कर कुल 172 सड़कों का नए सिरे से सर्वे करना शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब सड़कों चौड़ीकरण का प्रस्ताव लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है तो आखिकर इतने साल के बाद अब निगम की नींद आखिर कैसे खुल गई। मास्टर प्लान में शामिल 2378 हेक्टेयर क्षेत्र की 115 सड़कें को चौड़ा होना है, इसमें 99 सडक़े चौड़ी और 16 सडक़े नई बनना था। वर्तमान में ये सड़कें अब अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण के चलते संकरी गलियां बन गई है।

ये है 10 से 12 मीटर चौड़ी

दौलतगंज से खुर्जे वाला मोहल्ला, निंबालकर की गोठ, टापू मोहल्ला मार्ग,लक्ष्मीगंज ढोलीबुआ, खासगी बाजार,चावड़ी बाजार,राममंदिर, नई सडक़,जयेंद्रगंज, माधवगंज, मोची ओली रोड, हुजरात मंडी, मैथली शरण चौराहा से लोहिया बाजार, तारागंज मार्ग, मामा का बाजार रोड, जयेंद्रगंज से जिंसीनाला रोड, लोहामंडी से खेड़ापति मार्ग, लोहामंडी से तानसेन नगर शामिल हैं।

ये है 15 से 18 मीटर चौड़ी

महाराज बाड़ा से जनकगंज, छत्री बाजार, आर्दश मिल रोड, सैनिक पेट्रोल पंप,मोर बाजार मार्ग, फालका बाजार मार्ग, लोहिया बाजार मार्ग, डीडवाना ओली मार्ग, माधवगंज तारागंज-स्काउट चौराहा-खासगी बाजार, हुजरात मार्ग, कंपू बाड़ा मार्ग, दौलतगंज मार्ग,हजीरा चौराहा से किलागेट, एबी रोड से लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम मार्ग,सनातन रोड शामिल है।

ये है 30 से 80 मीटर चौड़ी

उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर बायपास,ग्वालियर-इटावा रोड,गोल पहाडिय़ा-बहोड़ापुर, झांसी रोड, गांधी रोड से डोंगरपुर,तिघरा मार्ग,बेहट मार्ग,गांधी रोड,रेसकोर्स मार्ग,एमएलबी मार्र्ग,सुसेरा मार्ग,मोतीझील से तिघरा रोड,चेतकपुरी चौराहा से एजी ऑफिस, माधव राव सिंधिया मार्ग, फूलबाग से किला गेट, हजीरा से पड़ाव व न्यू हाईकोर्ट मार्ग शामिल हैं।

ग्वालियर-चंबल संभाग के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक केके कुशवाह ने बताया कि मास्टर प्लान में हमने 2378 हेक्टेयर क्षेत्र की 115 सडक़ों को चौड़ा करने के लिए था। इसमें 99 सडक़े चौड़ी और 16 सडक़े नई बनना प्रस्तावित है। निगम ने अपनी 57 सडक़ों को जोडकऱ 172 सडक़ों का सर्वे करा रहा है। सडक़ चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर है, इस मामले में निगम अफसर ही और विस्तार से बता सकते हैं।

mp news

14 Dec 2025 02:44 pm

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

