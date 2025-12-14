14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

टीचर्स के लिए नई व्यवस्था, शिक्षा अधिकारी को रोज देनी होगी रिपोर्ट

MP News: शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की पढ़ाई में नियमितता आएगी और शिक्षक भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोर्ड परिणाम सुधारने की दिशा में काम करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Dec 14, 2025

Teachers

निगरानी आधारित व्यवस्था (Photo Source - Patrika)

MP News: माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस बार शिक्षा विभाग ने सख्त और निगरानी आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। अब जिले के सभी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों के शिक्षक प्रतिदिन अपनी शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को सौंपेंगे। इसका उद्देश्य प्री-बोर्ड परीक्षाओं के साथ फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक मजबूत करना है।

जानकारी के अनुसार पांच जनवरी के बाद प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी, वहीं फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में समय कम और जिम्मेदारी अधिक होने के कारण शिक्षा विभाग ने रोजाना रिपोर्टिंग की व्यवस्था लागू की है। शिक्षकों को यह बताना होगा कि संबंधित विषय में कितने पाठ पढ़ाए गए, किन अध्यायों की पुनरावृत्ति कराई गई, कमजोर विद्यार्थियों के लिए क्या अतिरिक्त प्रयास किए गए और प्री-बोर्ड की तैयारी किस स्तर पर पहुंची है।

लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई

डीईओ कार्यालय में इन रिपोटों की रोज समीक्षा की जाएगी। जिन स्कूलों में तैयारी कमजोर पाई जाएगी, वहां विशेष मॉनिटरिंग, अतिरिक्त कक्षाएं और मार्गदर्शन के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की पढ़ाई में नियमितता आएगी और शिक्षक भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोर्ड परिणाम सुधारने की दिशा में काम करेंगे। खास तौर पर कमजोर और औसत छात्रों पर फोकस किया जाएगा ताकि वे प्री-बोर्ड और बोर्ड दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

रोजाना रिपोर्टिंग से न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि बोर्ड परीक्षा परिणामों में भी जिले की स्थिति पहले से बेहतर होगी। हर छात्र पर सख्ती के साथ नजर रखी जा रही है।- हरिओम चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर

ये भी पढ़ें

स्कूलों में ‘E-ग्रेड’ लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी परीक्षा
नर्मदापुरम
school exam , mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 04:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / टीचर्स के लिए नई व्यवस्था, शिक्षा अधिकारी को रोज देनी होगी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी क्वार्टर में फांसी पर लटका मिला हेड कॉन्स्टेबल, दूसरे कमरे में थी पत्नी

gwalior
ग्वालियर

172 सड़कों का सर्वे शुरु, 80 मीटर तक चौड़ी होंगी सड़कें

gwalior news
ग्वालियर

अब ट्रेन की सीट पर नहीं दिखेंगे ‘कॉकरोच’, रेलवे ने उठाया कदम

Indian Railway
ग्वालियर

शासन निधि से 45.89 करोड़ में से 60 सडक़ों को स्वीकृति मिली

nagar nigam gwalior
समाचार

शहर की सडक़े चौड़ी

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.