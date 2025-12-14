टीचर्स के लिए नई व्यवस्था, शिक्षा अधिकारी को रोज देनी होगी रिपोर्ट

डीईओ कार्यालय में इन रिपोटों की रोज समीक्षा की जाएगी। जिन स्कूलों में तैयारी कमजोर पाई जाएगी, वहां विशेष मॉनिटरिंग, अतिरिक्त कक्षाएं और मार्गदर्शन के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों की पढ़ाई में नियमितता आएगी और शिक्षक भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोर्ड परिणाम सुधारने की दिशा में काम करेंगे। खास तौर पर कमजोर और औसत छात्रों पर फोकस किया जाएगा ताकि वे प्री-बोर्ड और बोर्ड दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।