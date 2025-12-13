गुसाई वि_लनाथ का तीन दिवसीय 511वां प्राकट्य उत्सव प्रारंभ

अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद ग्वालियर के तत्वावधान में तीन दिवसीय गुसाई वि_लनाथ का 511वां प्राकट्य उत्सव (जलेबी उत्सव) शनिवार से प्रारंभ हुआ। शनिवार को प्राकट्य उत्सव के पहले दिन को सुबह 11 बजे द्वारिकाधीश की हवेली में तिलक आरती हुई, वहीं शाम 5 बजे के बाद कुनवारा उत्सव के दर्शन हुए। गोस्वामी गोवर्धनेश (कड़ी अहमदाबाद सूरत) ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान समय-समय पर अपने भिन्न-भिन्न व्यूह के साथ प्रकट हुए हैं। महाप्रभु और गुसाईं के स्वरूप में प्रकट होकर अपने सिर्फ अपने नि:साधन भक्तों का उद्धार किया है। पुष्टिमार्ग में राग, भोग और श्रृंगार की वृद्धि का श्रेय वि_ल नाथ को ही जाता है, जिन्होंने श्रीनाथ जी के साथ कई लीलाओं का अनुभव किया और 252 वैष्णवों को अंगीकार किया। इस अवसर पर परिषद के प्रमुख पदाधिकारी कृष्ण कुमार गोयल, मोहनदास अग्रवाल, लक्ष्मण दास सिंघल, मुरली मनोहर अग्रवाल, कुंभन दास अग्रवाल, प्रणय अग्रवाल, सीता नाहर, अमिता दवे, नीलिमा अग्रवाल सहित कई अन्य वैष्णव उपस्थित रहे। 14 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे पालना द्वारकाधीश की हवेली में और शाम 5 बजे गिर्राज धर्मशाला पर दर्शन बाबा के वचनामृत की महिमा होगी। 15 दिसंबर को विशेष आयोजन होगा, जिसमें दर्शन कुमार के केसर स्नान और तिलक आरती का आयोजन शाम 4 बजे गिर्राज धर्मशाला पर किया जाएगा।