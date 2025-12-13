61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त, बुलेट गाड़ी से गोली जैसी आवाज निकालने के लिए किए जा रहे थे विक्रय

दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सिंधे की छावनी पर बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चिराग ऑटोमोबाइल पर 12, कप्तान बुलेट एसेजरीज पर 30 व अजंता ऑटोमोबाइल पर 19 साइलेंसर मिले, जिसमें डोलफिन, डोलकिया, इंदौरी सायलेंसर शामिल है। इन दुकानदारों के प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मॉडिफाइड साइलेंसर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है।