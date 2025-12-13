13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त, बुलेट गाड़ी से गोली जैसी आवाज निकालने के लिए किए जा रहे थे विक्रय

ट्रेफिक पुलिस ने शनिवार को सिंधे की छावनी पर 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। इन साइलेंसर को बुलेट गाड़ी में लगाने के लिए विक्रय किया जा रहा था।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 13, 2025

ट्रेफिक पुलिस ने की कार्रवाई

ट्रेफिक पुलिस ने की कार्रवाई

ट्रेफिक पुलिस ने शनिवार को सिंधे की छावनी पर 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। इन साइलेंसर को बुलेट गाड़ी में लगाने के लिए विक्रय किया जा रहा था। अलग-अलग दुकानदारों से साइलेंसर जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए दुकानदारों ने सामान भी छिपाया, लेकिन साइलेंसर पकड़ गए।

दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सिंधे की छावनी पर बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चिराग ऑटोमोबाइल पर 12, कप्तान बुलेट एसेजरीज पर 30 व अजंता ऑटोमोबाइल पर 19 साइलेंसर मिले, जिसमें डोलफिन, डोलकिया, इंदौरी सायलेंसर शामिल है। इन दुकानदारों के प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मॉडिफाइड साइलेंसर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है।

मॉडिफाइड साइलेंसर से फैला रहे दहशत

शहर में बड़ी संख्या में बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हैं। इन साइलेंसर से बुलेट चालक गोली जैसी आवाज निकाल रहे हैं। बुलेट की आवाज से लोग दहशत में आ जाते हैं।

- जांच के दौरान वाहन चालकों पर जुर्माने भी किए गए हैं, लेकिन इन साइलेंसर का लगना बंद नहीं हुआ है। इसके चलते पुलिस ने दुकानों पर छापा मारा है।

- मजिस्ट्रेट चैकिंग के दौरान भी बड़ी संख्या में मॉडिफाइड साइलेंसरवाली बुलेट पकड़ गई थी।

नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर लगाया जुर्माना

ट्रेफिक पुलिस ने शनिवार को अलग-अलग जगहों पर वाहनों की जांच की। झांसी रोड पर नंबर प्लेट के 20 चालान किए। इन प्लेटों पर नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया।

- यातायात थाना कंपू ने 5 वाहनों पर कार्रवाई की। 2500 रुपए जुर्माना वसूल किया, जिसमें 1000 रुपए मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ी से राशि वसूल की।

- गोला का मंदिर पर 47 चालान किए गए, जिसमें 23 हजार 500 रुपए की राशि वसूल की। जिसमें 7 चालान मॉडिफाइड साइलेंसर की गाड़ी पर वसूले गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 10:47 pm

Hindi News / News Bulletin / 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त, बुलेट गाड़ी से गोली जैसी आवाज निकालने के लिए किए जा रहे थे विक्रय

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दो साल पहले ही पीएम मोदी ने खेला था मास्टर स्ट्रोक…दो सौ मीटर पैदल चलकर पहुंचे थे पंकज के गोरखपुर आवास

Up news, pm modi
गोरखपुर

194 करोड़ के बाइपास का हाल: गड्ढों में तब्दील हो गई सर्विस रोड, वाहनों से उठ रहा धूल का गुबार

Nhai road katni
कटनी

जिले में काबिंग गश्त और उसी समय शहर में चोरों ने की 10 लाख की चोरी

Delhi Crime News
मंदसौर

शहर की सडक़े चौड़ी

ग्वालियर

मानसिक रूप से टूटी, जहरीले पदार्थ का सेवन किया

Father-in-law Attacks daughter-in-law
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.