61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त, बुलेट गाड़ी से गोली जैसी आवाज निकालने के लिए किए जा रहे थे विक्रय

ट्रेफिक पुलिस ने की कार्रवाई
ट्रेफिक पुलिस ने शनिवार को सिंधे की छावनी पर 61 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। इन साइलेंसर को बुलेट गाड़ी में लगाने के लिए विक्रय किया जा रहा था। अलग-अलग दुकानदारों से साइलेंसर जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए दुकानदारों ने सामान भी छिपाया, लेकिन साइलेंसर पकड़ गए।
दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सिंधे की छावनी पर बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चिराग ऑटोमोबाइल पर 12, कप्तान बुलेट एसेजरीज पर 30 व अजंता ऑटोमोबाइल पर 19 साइलेंसर मिले, जिसमें डोलफिन, डोलकिया, इंदौरी सायलेंसर शामिल है। इन दुकानदारों के प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मॉडिफाइड साइलेंसर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है।
मॉडिफाइड साइलेंसर से फैला रहे दहशत
शहर में बड़ी संख्या में बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हैं। इन साइलेंसर से बुलेट चालक गोली जैसी आवाज निकाल रहे हैं। बुलेट की आवाज से लोग दहशत में आ जाते हैं।
- जांच के दौरान वाहन चालकों पर जुर्माने भी किए गए हैं, लेकिन इन साइलेंसर का लगना बंद नहीं हुआ है। इसके चलते पुलिस ने दुकानों पर छापा मारा है।
- मजिस्ट्रेट चैकिंग के दौरान भी बड़ी संख्या में मॉडिफाइड साइलेंसरवाली बुलेट पकड़ गई थी।
नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर लगाया जुर्माना
ट्रेफिक पुलिस ने शनिवार को अलग-अलग जगहों पर वाहनों की जांच की। झांसी रोड पर नंबर प्लेट के 20 चालान किए। इन प्लेटों पर नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। 10 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया।
- यातायात थाना कंपू ने 5 वाहनों पर कार्रवाई की। 2500 रुपए जुर्माना वसूल किया, जिसमें 1000 रुपए मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ी से राशि वसूल की।
- गोला का मंदिर पर 47 चालान किए गए, जिसमें 23 हजार 500 रुपए की राशि वसूल की। जिसमें 7 चालान मॉडिफाइड साइलेंसर की गाड़ी पर वसूले गए।
