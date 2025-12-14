दो साल पहले ही पीएम मोदी ने खेला था मास्टर स्ट्रोक…दो सौ मीटर पैदल चलकर पहुंचे थे पंकज के गोरखपुर आवास

पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर गोरखपुर नगर निगम से शुरू हुआ। वह पहले पार्षद और बाद में उप-महापौर चुने गए। स्थानीय राजनीति में अनुभव हासिल करने के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। इसी दौरान पंकज चौधरी ने 11 जून, 1990 को भाग्यश्री चौधरी से शादी की, 1991 में, वह महराजगंज संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में 10वीं लोकसभा के सदस्य बने। बाद में, वह 1996 और 1998 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि, 1999 में उन्हें समाजवादी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2004 में उन्होंने फिर से जीत हासिल की। 2014 से वह लगातार लोकसभा सदस्य हैं।