Pankaj Chaudhary: प्रदेश अध्यक्ष होने की बात सुन डबडबा गई मां की आंखे, आंसू पोछते हुए बोलीं …बेटा आगे बढ़ता रहे यही मेरा आशीर्वाद है।

फोटो सोर्स: पत्रिका, पंकज चौधरी की मां उज्ज्वला
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने शनिवार को लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इधर केंद्रीय मंत्री के घर पर काफी हर्ष का माहौल है, शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। बुजुर्ग मां उज्ज्वला चौधरी से जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बात हुई तो वे काफी भावुक हो गईं, उनकी आंखों में आंसू भर गए। डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा कि बेटा आगे बढ़ता रहे यही मेरा आशीर्वाद है।
ममेरे भाई ने कहा कि हम लोग बहुत खुश है। पहली बार पंकज सभासद का चुनाव जीते, फिर डिप्टी मेयर रहे। इसके बाद 7 बार सांसद रहे। बड़े भाई स्वर्गीय प्रदीप चौधरी उन्हें राजनीति मे लेकर आए थे। पंकज चौधरी के घर पर परिवार और स्टाफ ने टीवी पर नामांकन देखा।बता दें कि यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी 2025 को होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव तो कभी यूपी उपचुनाव और फिर बिहार चुनाव के चलते मामला लटकता चला गया।
शनिवार दोपहर ढाई बजे तक यूपी भाजपा अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बना रहा। सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी दफ्तर पहुंचीं तो अचानक हलचल तेज हो गई थी, जब साध्वी से नए अध्यक्ष को लेकर सवाल किया तो वह मुस्कराते हुए बोलीं कि कुछ ही पल में सबकुछ सामने आ जाएगा। डेढ़ बजे पंकज चौधरी पीयूष गोयल के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सस्पेंस और बढ़ा दिया। कहा- अभी पार्टी दफ्तर जा रहा हूं, बाद में पता चलेगा। हालांकि, कुछ देर बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पहली बार बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा किया।
स्वतंत्र देव ने कहा कि नए अध्यक्ष 7 बार सांसद रहे हैं। वे अपने समाज में भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभाई है। इतना कहना था कि सबको समझ आ गया कि स्वतंत्र देव का स्पष्ट इशारा पंकज चौधरी की तरफ था। बता दें कि पंकज चौधरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले से हैं और बगल के महराजगंज जिले से सात बार सांसद रहे हैं। इसके साथ ही ओबीसी के कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज यूपी में मजबूत पकड़ रखता है, और कुर्मियों की नाराजगी से ही 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को क्षति उठानी पड़ी।
