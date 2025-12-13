Pankaj Chaudhary: प्रदेश अध्यक्ष होने की बात सुन डबडबा गई मां की आंखे, आंसू पोछते हुए बोलीं …बेटा आगे बढ़ता रहे यही मेरा आशीर्वाद है।

शनिवार दोपहर ढाई बजे तक यूपी भाजपा अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बना रहा। सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी दफ्तर पहुंचीं तो अचानक हलचल तेज हो गई थी, जब साध्वी से नए अध्यक्ष को लेकर सवाल किया तो वह मुस्कराते हुए बोलीं कि कुछ ही पल में सबकुछ सामने आ जाएगा। डेढ़ बजे पंकज चौधरी पीयूष गोयल के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सस्पेंस और बढ़ा दिया। कहा- अभी पार्टी दफ्तर जा रहा हूं, बाद में पता चलेगा। हालांकि, कुछ देर बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पहली बार बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा किया।