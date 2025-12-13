13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सीएम के वार्निंग फ्लीट में चूक, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर…बिना रुकावट गुजरा था सीएम का काफिला

गोरखपुर दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले से पहले निकलने वाली वार्निंग फ्लीट पर स्कूल बस आ जाने के कारण फ्लीट की गति कुछ धीमी हुई थी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Dec 13, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: इमेज, सीएम की फ्लीट में लापरवाही

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे पर उनके मूवमेंट के दौरान पहले निकलने वाले वार्निंग फ्लीट के आगे शहर के असुरन चौक पर सामने बस आ गई थी।जिसके कारण क्षण भर के लिए फ्लीट धीमी हुई। इसकी जानकारी मिलते ही SSP राजकरण नैयर ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुए ड्यूटी लापरवाही के कारण असुरन चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया।

मुख्यमंत्री के वार्निंग फ्लीट के आगे आई बस

बता दें कि चार दिसंबर की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला स्पोर्ट्स कालेज से एयरपोर्ट की ओर लौट रहा था। निर्धारित रूट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से ही भारी बंदोबस्त किए गए थे।असुरन चौराहे पर तीन थानेदार, एक सीओ और दो ट्रैफिक इंस्पेक्टर तैनात थे। इसी बीच असुरन चौराहे के पास अचानक एक बस रूट में आ गई। बस के प्रवेश से वार्निंग फ्लीट की गति कुछ समय के लिए धीमी हो गई, लेकिन मुख्य फ्लीट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही।

समीक्षा में चौकी पर मिली तैयारी की कमी

SSP राजकरन नय्यर ने तुरंत मामले की समीक्षा की और सुरक्षा टीम से रिपोर्ट ली।उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि CM का काफिला न रुका और न ही बाधित हुआ, इसलिए इसे सुरक्षा चूक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। परंतु, वार्निंग फ्लीट के दौरान प्रोटोकाल के अनुसार रूट को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना अनिवार्य था।समीक्षा में यह पाया गया कि असुरन चौकी स्तर पर तैयारी पर्याप्त नहीं थी।

CO से मांगा गया है स्पष्टीकरण

इसके बाद चौकी प्रभारी असुरन को लाइन हाजिर कर दिया गया। SSP ने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और VIP प्रोटोकाल में कोई ढिलाई न की जाए।इस घटना के संदर्भ में संबंधित सीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जाने क्या होती है वार्निंग फ्लीट

जानकारी के मुताबिक वार्निंग फ्लीट आमतौर पर उन गाड़ियों का काफिला होता है जो VVIP वाहन के एक से दो मिनट पहले रूट पर भेजी जाती हैं। इसका कार्य रूट पर अवरोध, संदिग्ध वाहनों और अनियंत्रित भीड़ को हटाना। यातायात को पूरी तरह रोककर कारिडोर बनाने के साथ ही सुरक्षा में तैनात पुलिसवालों को बताना कि वीवीआइपी आने वाले हैं। वार्निंग फ्लीट अगर धीमी पड़ती है तो यह माना जाता है कि प्रोटोकाल के निर्धारित स्तर पर कहीं न कहीं समन्वय कमजोर पड़ा है। इसको गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

घने कोहरे में रेलवे ट्रैक पर अब नहीं बजेंगे पटाखे, इस तकनीकी से बढ़ गया लोको पायलटों का भरोसा…होगी सुरक्षित यात्रा
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम के वार्निंग फ्लीट में चूक, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर…बिना रुकावट गुजरा था सीएम का काफिला

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घने कोहरे में रेलवे ट्रैक पर अब नहीं बजेंगे पटाखे, इस तकनीकी से बढ़ गया लोको पायलटों का भरोसा…होगी सुरक्षित यात्रा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

ऑटो में छूटे लाखों के जेवर और नगदी…सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी कड़ियां, ऐसे हुई बरामदगी

Up news, traffic police
गोरखपुर

अल्ट्रासाउंड के लिए करवाया न्यूड…फिर करने लगा छेड़खानी, पीड़िता ने लगाई गुहार

Up news, try to rape
गोरखपुर

गोरखपुर में 12 दिसंबर से समय पर रहेंगी इंडिगो की फ्लाइट्स, जानकारी अपडेट रखें यात्री

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम सिटी में 14 दिसंबर को नहीं खुलेंगी मांस-मछली की दुकानें, होटलों में भी नहीं मिलेंगे नॉन-वेज

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.