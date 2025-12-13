सीएम के वार्निंग फ्लीट में चूक, चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर…बिना रुकावट गुजरा था सीएम का काफिला

जानकारी के मुताबिक वार्निंग फ्लीट आमतौर पर उन गाड़ियों का काफिला होता है जो VVIP वाहन के एक से दो मिनट पहले रूट पर भेजी जाती हैं। इसका कार्य रूट पर अवरोध, संदिग्ध वाहनों और अनियंत्रित भीड़ को हटाना। यातायात को पूरी तरह रोककर कारिडोर बनाने के साथ ही सुरक्षा में तैनात पुलिसवालों को बताना कि वीवीआइपी आने वाले हैं। वार्निंग फ्लीट अगर धीमी पड़ती है तो यह माना जाता है कि प्रोटोकाल के निर्धारित स्तर पर कहीं न कहीं समन्वय कमजोर पड़ा है। इसको गंभीरता से लेते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है।