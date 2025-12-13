घने कोहरे में रेलवे ट्रैक पर अब नहीं बजेंगे पटाखे, इस तकनीकी से बढ़ गया लोको पायलटों का भरोसा…होगी सुरक्षित यात्रा

NE रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने बताया कि सभी पैसेंजर और मॉल गाड़ियों में GPS आधारित फाग सेफ डिवाइस लगाई गई है। यात्रियों की सुरक्षित एवं संरक्षित रेल यात्रा पर विशेष ध्यान है। ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लग जाने से ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई है। फाग सेफ डिवाइस के माध्यम से आने वाले सिग्नल की जानकारी मिलने से लोको पायलटों भी आश्वस्त हुए हैं। इससे एक लाभ यह भी मिला है कि अब फाग सिग्नल मैन भेज कर डेटोनेटर फोड़ने की जरूरत भी खत्म हो गई है। ट्रेनें बिना रुकावट के अपने गंतव्य को पहुंचेंगी।