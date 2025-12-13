मास्टर प्लान में चौड़ी होंगी शहर की 172 सडक़ें, यहां जाने किस क्षेत्र में कितना टूटेंगे मकान

शहर की सडक़े चौड़ी होने के नाम पर पिछले कई सालों से केवल फाइलें मोटी हुई हैं, सडक़े नहीं। मास्टर प्लान 2035 में जिन 115 महत्वपूर्ण सडक़ों को आम जनता की सुविधा और भविष्य के ट्रैफिक प्रेशर को देखते हुए चौड़ा होना था, वो आज भी कागजों की कैद में हैं। ऐेसे में भोपाल से टीडीआर नियम 2018 के अतंर्गत ग्वालियर में मास्टर प्लान 2035 में शामिल सडक़ों का सर्वेक्षण मांगा गया है। जिसमें निगम ने 2022 में मास्टर प्लान बनाने के दौरान छोड़ी गई छोटी-बड़ी 57 सडक़ों को जोडकऱ कुल 172 सडक़ों का नए सिरे से सर्वे करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब सडक़ों चौड़ीकरण का प्रस्ताव लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है तो आखिकर इतने साल के बाद अब निगम की नींद आखिर कैसे खुल गई। जबकि पूर्व में भी इसी तरह का पत्र निगम के पास आया था। ग्वालियर में शहर का विस्तार तेजी से हुआ पर प्रशासन की सोच नहीं। हालात यह कि मास्टर प्लान में शामिल 2378 हेक्टेयर क्षेत्र की 115 सडक़े को चौड़ा होना है, इसमें 99 सडक़े चौड़ी और 16 सडक़े नई बनना था। वर्तमान में ये सडक़े अब अतिक्रमण और अव्यवस्थित निर्माण के चलते संकरी गलियां बन गई है।